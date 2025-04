Jogo controlado sem bola, dominado com o esférico e sempre com margem de conforto. O Estoril sai da Vila das Aves com os três pontos ao bater o AVS (0-3) no jogo inaugural da 28.ª ronda da Liga, regressando aos triunfos depois de quatro jogos sem vencer.

André Lacximicant, a única novidade de Ian Cathro no onze da equipa da linha, acabou por ser a figura do encontro ao apontar um hat-trickr, a coroar de forma decisiva a opção do técnico do Estoril. A supremacia estorilista foi inequívoca, perante um AVS demasiado curto que nem chegou a dar réplica.

Em lugar de play-off, numa série de três derrotas consecutivas após um desaire pesado (4-1) em Famalicão, o AVS tinha neste jogo em casa um jogo de capital importância. Não decisivo, mas que pode valer muito do futuro do clube no principal escalão do futebol português. Falhou redondamente.

Rui Ferreira operou várias mexidas no onze, da baliza ao ataque com Ochoa e Zé Luís a ficarem de fora, por exemplo, mas a verdade é que a equipa nunca se conseguiu encontrar, cometeu vários erros – os mais gritantes dão origem ao primeiro golo sofrido – e praticamente não construiu lances ofensivos, excetuando um remate ao ferro já na reta final do encontro.

Dou outro lado da barricada, um Estoril claramente superior, mesmo sem ganhar qualquer um dos quatro últimos jogos, controlou as operações e dominou com tranquilidade o jogo. A juntar a isso contou com um André Lacximicant inspirado no ataque a fazer a diferença.

O avançado apontou um hat-trick, uma noite para recordar, sendo a figura do encontro. Começou por aproveitar abordagens deficitárias de Nacho Rodríguez e de Simão Bertelli no mesmo lance para, com a baliza à sua mercê, abrir o ativo. À ponta de lança respondeu afirmativamente, ainda na primeira parte, a um passe certeiro de Begraoui, praticamente sentenciando o encontro pouco depois da meia hora de jogo.

A abrir a segunda metade aparece na cara do guarda-redes avense para atirar com tranquilidade para o terceiro, assinando ao minuto 51 o resultado final do encontro. Contas seladas, o Estoril retoma o caminho dos triunfos à custa de um conjunto avense perdido em campo.

Alerta amarelo nas Aves. Quarta derrota consecutiva, encaixando sete golos em dois jogos. Os canarinhos tiveram as asas que faltaram do outro lado na equipa das Aves.

A FIGURA: André Lacximicant

Incontestável: hat-trick numa noite para recordar. Com apenas um golo apontado esta época, até hoje, o avançado foi o nome maior do jogo inaugural da jornada. Foi, essencialmente, perspicaz na forma como se deu ao jogo, sendo do seu sentido de oportunidade que saíram os golos da equipa do Estoril. Aposta ganha de Ian Cathro na frente de ataque do conjunto canarinho.

O MOMENTO: primeiro golo do Estoril (20’)

Bola longa para as costas da defesa, Nacho Rodríguez foi curto no atraso de cabeça, Simão Bertelli foi pouco operante na abordagem ao lance e para aproveitar estava lá André Lacximicant. O avançado usufruiu da displicência adversária para abrir o ativo e lançar o triunfo do Estoril.

NEGATIVO: AVS pobre

A equipa do AVS está numa posição delicada, mas longe de irreversível. Num jogo em casa de grande importância, quando o campeonato está na reta final, a equipa de Rui Ferreira demonstrou uma imagem demasiado pobre que acalenta poucas expetativas de se agarrar à vida.