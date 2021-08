Tanto vermelho.

Em tarde avermelhada pelo regresso do público às bancadas da Luz em jogos da Liga, foi um vermelho a lançar o vermelhão.

O vermelho de um cartão, mostrado aos 8 minutos a Victor Braga, guarda-redes do Arouca, após um erro de fazer corar.

O guardião brasileiro viu o árbitro assistente levantar a bandeirola para assinalar fora de jogo que o árbitro não marcou porque a bola ficou nas mãos de Victor Braga. Só que apesar de não ter havido apito do árbitro, o guarda-redes lançou a bola para fora da área.

Em estreia no onze e a querer mostrar serviço, Yaremchuk foi mais rápido do que toda a gente a perceber o erro e a aproveitá-lo. Recuperou a bola, contornou o guardião que, entretanto, saíra da área para tentar emendar o erro, mas que lançou a mão à bola ali mesmo, acabando expulso.

E com tanto tempo para jogar, o Benfica que já estava confortável no jogo, ficou de cadeirinha. Instalou-se à entrada da área do Arouca e massacrou, massacrou… até encontrar uma aberta.

E essa brecha surgiu da forma mais improvável de todas. Num contra-ataque, depois de o Arouca ter ensaiado um ataque.

A bola chegou aos pés do ‘senhor critério’, João Mário, que lançou Yaremchuk para este assistir Waldschmidt encostar para o primeiro.

O segundo surgiu pouco depois pelo próprio Yaremchuk após cruzamento de Pizzi e ao intervalo o jogo podia acabar, que o Benfica queria mais era gerir a pensar no tão importante play-off da Champions, frente ao PSV Eindhoven.

Como as regras não permitem que um jogo tenha apenas 45 minutos, a equipa de Jorge Jesus voltou para a segunda parte.

E fê-lo com toda a seriedade. Voltou a instalar-se juntou à área do Arouca e foi um rolo compressor com muita falta de acerto.

À falta da goleada que podiam ter construído sem grande dificuldade, as águias celebraram antes um regresso de peso: dez meses depois de se ter lesionado com gravidade, André Almeida voltou a jogar e foi o alvo da maior ovação da tarde na Luz.

Uma tarde de vermelho vivo.