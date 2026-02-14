César Peixoto, na sala de imprensa, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa. Elogiou o Sp. Braga e salientou que o Gil Vicente jogou olhos nos olhos com a equipa bracarense, sem deixar de ser uma equipa humilde. O técnico salientou que a equipa está a realizar uma melhor segunda volta do que a primeira.

Análise ao jogo

É uma grande vitória da nossa parte. Estivemos a perder por 1-0, mas a equipa nunca se desorganizou. O Braga marcou nos únicos dois remates que fez. A equipa teve uma alma, uma crença, e uma vontade para chegar ao golo. Foi uma grande segunda parte nossa, olhamos olhos nos olhos, e foi uma grande noite e um grande jogo de futebol. A vitória sai valorizada diante de uma grande equipa que não sofria golos há vários jogos.

O que significa o 4.º lugar?

Foram apenas três pontos. Temos uma forma de estar que náo abdicamos de jogar olhos nos olhos. A equipa teve um comportamento normal. São só três pontos, voltámos ao 4-º lugar onde estivemos muito tempo, o Sp. Braga é uma grande equipa e sabíamos que ia ser difícil. Jogámos sem receio nenhum. Ao intervalo disse à equipa que estávamos a perder, mas que estávamos a jogar bem. Tenho um grupo de trabalho fantástico, de jogadores que acreditam na ideia de jogo e acreditam muito um nos outros. A equipa tem sido muito consistente e as equipas que são mais consistentes são as que conquistam mais pontos. Sabemos que o erro faz parte do processo, eles sentem-se confiantes e ninguém lhes vai apontar o dedo. Estamos a realizar uma melhor segunda volta do que a primeira e isso deixa-nos felizes.

O Gil Vicente ainda não perdeu nenhum dérbi minhoto

Não olhamos muito para isso. Ficámos satisfeito porque as equipas do Minho estão todas lá para cima e isso é que me deixa satisfeito. O importante é desfrutar desta vitória porque foi muito difícil. Temos três dias de folga e depois quatro dias a prepara o jogo com o Estoril. O segredo da equipa é o trabalho e a humildade. O primeiro objetivo está conseguido, o clube merece deixar de lutar pela manutenção e lutar mais pelos lugares cimeiros. Agora é olhar jogo a jogo. Olhámos para o processo porque isso é que é importante.