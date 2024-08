O Benfica perdeu no reduto do Famalicão, na tarde deste domingo, no Estádio Municipal de Famalicão, por 2-0. Um golo de Sorriso, aos 12 minutos, e outro tento de Zaydou, aos 90', foram o suficiente para a equipa de Armando Evangelista arrecadar os três pontos.

Este jogo contou para a jornada inaugural da Liga portuguesa, versão 2024/25. Pela segunda vez consecutiva, as águias perdem neste reduto (em maio, o Famalicão venceu 2-0, no jogo que garantiu matematicamente o título ao Sporting).