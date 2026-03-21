Ibrahima Ba marcou o golo que valeu a subida do Famalicão ao 5.º lugar do campeonato – fica à espera do que o Gil Vicente vai fazer nos Açores. O central senegalês desequilibrou uma partida onde Carevic, que viu o 5.º amarelo e que, por isso, falha o próximo desafio, brilhou na baliza dos locais, garantindo três preciosos pontos. Já o Nacional somou o 8.º jogo consecutivo sem vencer e continua em zona de play-off de descida.

Depois do importante triunfo alcançado em Guimarães. Hugo Oliveira fez apenas uma alteração na equipa que foi titular no D. Afonso Henriques. Mathias de Amorim regressou ao onze e relegou Pedro Santos para o banco de suplentes. Já Tiago Margarido mudou duas peças após uma derrota caseira com o Estoril. Saíram Joel Silva e Jesus Ramires e entraram Laabidi e Lucas João.

Os insulares tiveram uma contrariedade ainda durante o aquecimento, quando Gabriel Veron se lesionou e teve de ser substituído por Daniel Junior. A primeira metade foi equilibrada, mas as primeiras oportunidades de abrir o marcador foram dos visitantes. Os remates de Laabidi e de Zé Vítor esbarraram na qualidade de Carevic.

A resposta dos famalicenses surgiu os pés de Elisor e em dose dupla. Primeira, isolado, não evitou a mancha de Kaique. Pouco depois, trabalho na área e rematou para mais uma defesa apertada do brasileiro. O jogo estava vivo e entusiasmante, porém o descanso chegou sem que o marcador tivesse mexido.

Os técnicos mantiveram as equipas no reatamento, mas os locais regressaram mais intensos e com uma pressão mais alta sobre os insulares. Ainda assim, a primeira grande ocasião foi do Nacional. Paulinho Boia apareceu isolado, após passe magistral de Daniel Junior, contudo não evitou a mancha de Carevic.

Do outro lado, houve mais eficácia. Após livre na direita e um alívio insuficiente dos madeirenses, o esférico sobrou para Gustavo Sá que voltou a cruzar para o segundo poste onde apareceu Ibrahima Ba a finalizar. Estava finalmente aberto o marcador e o jogo ganhava outra vida.

Tiago Margarido fez três alterações de uma assentada para tentar chegar ao empate. Hugo Oliveira aproveitou para refrescar a equipa, mas a busca pelo empate dos insulares foi mais acutilante. Contudo, Carevic estava em tarde inspirada e fechou a baliza a sete chaves. O guardião parou tudo o que tinha para parar, sendo o remate à meia-volta de Lucas João o mais difícil. O Famalicão segurou com unhas e dentes mais um importante triunfo.

A FIGURA: Ibrahima Ba (Famalicão)

Estava a fazer uma exibição irrepreensível no setor defensivo, mas ainda teve tempo de colocar a cereja no topo do bolo e ir ao ataque marcar o único golo do encontro. Gustavo Sá recebeu o esférico já no interior da área e cruzou para o segundo poste onde Ba apareceu a encostar para golo.

O MOMENTO: Golo do Famalicão

O Famalicão regressou para a segunda metade com mais agressividade ofensiva e encostou o Nacional à sua área. Ainda assim, a turma insular nunca deixou de espreitar o ataque e até criou a melhor ocasião. No entanto, o golo dos famalicenses deitou por terra a conquista de um bom resultado no Minho da formação madeirense.

POSITIVO: Carevic (Famalicão)

É certo que Ba foi decisivo ao apontar o único golo da partida, mas também é certo que os três pontos conquistados pelo Famalicão se devem em muito ao seu guarda-redes. Carevic fez uma mão cheia de excelentes defesas e fechou por completo a baliza local.