Na hora em que corria o perigo de entregar as faixas, os dragões agarraram-nas e foram para a cama dormir abraçados a elas.

O FC Porto goleou, por 5-1, o aflito Farense e numa época de sobressaltos internos voltou a sentir a sensação de ter uma noite descansada.

De início, Sérgio Conceição apresentou três mudanças no onze: João Mário, que deu nas vistas como lateral na Luz, foi titular pela segunda vez na Liga – derivando Manafá para a esquerda com o sacrifício de Zaidu, Grujic surgiu no lugar do castigado Sérgio Oliveira e Marega ficou sentado no banco, um dia depois de ter sido oficializada a sua saída a custo zero para o Al Hilal, com Toni Martínez a fazer companhia a Taremi no ataque.

A equipa respondeu com um futebol fluído, ajudada pelas incidências favoráveis da partida.

O FC Porto entrou em campo praticamente a vencer, com Taremi a converter o penálti desastradamente concedido pela mão na bola de Licá. O iraniano isolou Toni Martínez para o segundo aos 14m, após uma recuperação de João Mário a aproveitar um mau passe de Tomás Tavares. Pouco depois, aos 20m, Taremi voltou a isolar Luis Díaz, que surgiu na área a rematar em arco para o terceiro.

A primeira parte não ia a meio e o FC Porto já vencia por 3-0. Jogo encaminhado. Ainda mais quando aos 29m Bilel entrou de sola sobre Manafá e acabou expulso com recurso ao VAR.

Nem o golo anulado ao Farense em cima do intervalo ao Farense haveria de sobressaltar o Dragão. O mote estava dado para um segundo tempo dedicado à gestão física e controlo do jogo.

O Farense de Jorge Costa, penúltimo classificado da Liga, tentou a sorte em algumas transições rápidas, sem contudo fugir o seu destino.

Vinte anos depois, os Leões de Faro estrearam-se no Dragão, mas não evitaram o histórico negro quando jogam em casa do FC Porto: 25.ª derrota noutros tantos jogos como forasteiro.

Taremi haveria de bisar aos 60m, antes de sair minutos depois de uma exibição que teria direito a vénias do estádio se houvesse público nas bancadas.

A coroar uma excelente exibição de João Mário os azuis e brancos chegariam ao quinto, que só não igualou a melhor goleada da época frente ao Boavista, no Bessa, na 2.ª jornada, porque Licá haveria de fazer o tento de honra dos algarvios em cima dos 90m.

Ainda assim, os dragões têm vantagem (provisória) na diferença de golos sobre o Benfica, em caso de uma eventual e cada vez mais remota igualdade pontual pelo segundo lugar.

Essas são outras contas do jogo desta noite. A dupla missão foi cumprida: o FC Porto colocou pressão sobre o Benfica, que não pode perder amanhã com o Nacional para não dizer adeus à entrada direta na Liga dos Campeões, e salvou o tal «match point», que entregaria antecipadamente o título ao Sporting.

O Dragão puxou dos galões de ainda campeão e adiou a festa do rival, como quem diz: «Só mais uma noite.»

Amanhã é outro dia.