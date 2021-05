A FIGURA: Mehdi Taremi

Dois golos, duas assistências em pouco mais de uma hora em campo. Aliás, dois passes de morte a isolar Toni Martínez e Luis Díaz. Depois da crise de confiança e dos jogos sem encontrar o caminho da baliza, o iraniano está como peixe na água no ataque do FC Porto e até parece combinar melhor com o espanhol Toni Martínez do que com Marega, que esta noite (depois do anúncio da sua saída para o Al Hilal) não só ficou no banco como nem sequer aqueceu. Mehdi só não saiu em ombros e sob aplausos porque não há público nas bancadas. Ainda assim, mereceu um abraço de Sérgio Conceição, ao ser substituído por Evanilson.

--

O MOMENTO: minuto 14. Taremi estende o tapete

O penálti cometido por Licá e cobrado por Taremi logo a abrir poderia ser o sinal de que o FC Porto até teria uma noite tranquila, mas esta época um golo de vantagem mesmo em casa não tem sido sinónimo disso para os ainda campeões nacionais. Vai daí que só aos 14m se começou a perceber o caminho que o jogo iria levar. Taremi isolou Toni Martínez e o 2-0 estava feito. Quatro minutos depois, Taremi voltou a estender o tapete para Luis Díaz marcar, mas aí a locomotiva já estava em andamento e em velocidade de cruzeiro.

--

OUTROS DESTAQUES:

João Mário

Depois da boa exibição na Luz, com a assistência para o golo do empate portista, mereceu a confiança de Sérgio Conceição e retribuiu com aquele que foi o seu jogo mais consistente na equipa principal. O jovem de 21 anos foi adaptado a lateral e foi determinante na manobra ofensiva. Bem na recuperação de bola para o 3-0 e ainda melhor no lance do quinto golo, num remate colocado que coroou uma bela noite.

Toni Martínez

Quarto golo nas últimas oito jornadas – só duas delas a titular. O espanhol, hoje no lugar de Marega, tem mostrado que é um avançado de combate, que não dá nenhuma bola por perdida. Esta noite, não precisou de chegar ao momento crítico para mostrar a sua apetência para o golo: desmarcou-se bem e finalizou de primeira um passe açucarado do companheiro de equipa Taremi.

Luis Díaz

O colombiano mostrou maior frescura física do que nos jogos mais recentes e solto sobre a esquerda foi um dos principais municiadores do ataque portista e fez a diferença aos 20m, numa finalização com classe: um pontapé em arco para o 3-0.

--

Licá

O avançado ex-FC Porto começou o jogo mal, com um imprudente braço na bola que valeria o penálti com que os dragões abriram bem cedo a contagem, mas redimiu-se em cima dos 90m, ao apontar o golo de honra do Farense. O esforço foi recompensado.