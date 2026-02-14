FIGURA: Santi Garcia (Gil Vicente)

Que grande jogo de Santi Garcia! O espanhol tem vindo a mostrar cada vez mais influência na turma do galo e, diante dos guerreiros vestiu a capa de herói e deu o 4.º lugar ao Gil Vicente. O médio fez a assistência para o golo do empate de Gustavo Varela e teve cabeça para dar a cambalhota no marcador. Excelente golpe de cabeça que valeram três preciosos pontos.

MOMENTO DO JOGO: Cabalhota no marcador

Depois de entrar a perder, o Gil Vicente acreditou sempre que podia levar deste encontro um resultado diferente. Depois de fazer o empate, os galos ensaiaram uma jogada que lhes valeu o triunfo. Canto batido à maneira curta, cruzamento de Murilo e Santi Garcia a vir de trás para a frente e a cabecear para golo.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta (Sp. Braga): Foi o guerreiro que mais batalhou e que mais remou a favor da cidade dos arcebispos. Ricardo Horta abriu o marcador num excelente remate de primeira a concluir o cruzamento de Victor Gomez. Tentou sempre levar a equipa para a frente, mas os bracarenses encolheram-se cedo demais.

Gustavo Varela (Gil Vicente): Voltou a saltar do banco para marcar. Gustavo Varela parece talhado para ser arma secreta: quando joga a titular não marca; quando entra na condição de suplente, marca mais vezes. Diante do Sp. Braga, esteve perto de marcar no reatamento e marcou mesmo pouco depois, dando, na altura a igualdade ao galo.