A estreia de Gil Lameiras a vencer no comando técnico do Vitória teve direito a chapa cinco. Após cinco rondas sem vencer, os conquistadores voltaram aos triunfos, despachando o Tondela com um resultado folgado em que a eficácia ditou leis. Camara, Miguel Nogueira, Gustavo Silva, Samu e João Mendes marcaram os golos da tarde no D. Afonso Henriques.

Um rude golpe para o Tondela, que após empatar sem golos na receção ao AVS, num jogo de aflitos, não viu o chicote ter efeitos práticos. Gonçalo Feio substituiu Cristiano Bacci, mas realidade é que os beirões, em posição de descida, foram pouco audazes e nem sequer conseguiram ser organizados.

A equipa da casa entrou praticamente a vencer no jogo, ao abrir o ativo logo aos cinco minutos. Eficácia extrema no pé direito de Camara – o melhor em campo – a dar cor ao marcador, após um arranque de jogo que nem foi intenso. Na primeira subida ao ataque com critério, Strata provocou o desequilíbrio pela direita e serviu Gonçalo Nogueira, que deixou para o atacante fazer o resto. De fora da área, Camara enquadrou-se e atirou para fora do alcance de Bernardo Fontes.

Dois remates de fora da área, desenquadrados e sem grande preparação, foi o que o Tondela foi capaz de fazer. Ações avulsas de Hodge e van der Heide, sem grande probabilidade de sucesso, na antecâmara do segundo da equipa vimaranense. Desta vez Camara faz o passe, numa jogada de entendimento ofensivo, Miguel Nogueira contou com Maviram a desviar a bola, batendo o guarda-redes beirão pela segunda vez esta tarde.

AO MINUTO: as incidências do jogo

Com Gonçalo Feio em estreia no comando técnico do Tondela, operando uma pequena revolução no onze comparativamente com o empate frente ao AVS, as cinco mudanças acabaram por não surtir efeito. Os beirões não foram capazes de reagir, e ainda viram Gustavo Silva atirar ao ferro no decorrer da primeira metade. Sem grandes aventuras ofensivas, o conjunto de Gil Lameiras controlou o jogo.

Se do intervalo o Tondela trouxe algum tipo de intenção de mudança, rapidamente essa realidade caiu por terra. Hodge cometeu grande penalidade e logo aos seis minutos o Vitória ampliou a contagem, deixando os beirões irremediavelmente fora do jogo. Samu bateu Bernardo Fontes, levando a que fosse uma questão de números o que restava jogar. João Mendes fechou a contagem, também de penálti após Medina derrubar Gustavo na área, já depois de o mesmo Medina ter sido desarmado por Gustavo em zona proibida, abrindo-se caminho para o golo.

Chapa cinco do Vitória de Guimarães, mantendo a baliza a zeros após sete jornadas a sofrer. Charles nem teve de fazer qualquer defesa, num dado elucidativo da prestação beirã na cidade berço. Triunfo sem mácula do Vitória, mês e meio depois do último sorriso. Vida difícil para o Tondela na cauda da tabela.

A FIGURA: Camara

O atacante manteve a titularidade e foi preponderante para desbloquear o jogo, estando nos dois primeiros golos. Fez a diferença em 13 minutos, ao apontar o primeiro remate certeiro da tarde, abrindo o ativo, e a fazer a assistência para o segundo golo do Vitória. Prestação competente do francês a partir do lado esquerdo do ataque.

O MOMENTO: primeiro golo do Vitória (5’)

Aceleração de Tony Strata pela direita, a desmontar a estrutura defensiva do Tondela, deixando a equipa de Gil Lameiras em boa posição. O lateral romeno fez o passe atrasado para Gonçalo Nogueira servir Camara, que se enquadrou com a baliza e rematou cruzado para fora do alcance de Bernardo Fontes. Entrada a marcar, deixando o Vitória confortável.

POSITIVO: duas estreias a marcar

Miguel Nogueira e João Mendes, ambos de pé esquerdo, estrearam-se a marcar na equipa principal do Vitória O atacante marcou o segundo da tarde, ainda na primeira parte, enquanto que João Mendes finalizou a contagem na transformação de um castigo máximo.