Figura: O inconformado Xadas

Lucas Costa decidiu o jogo, mas a figura da partida tem de ser Bruno Xadas, não só pelo belo golo que marcou como também pelas muitas tentativas que efetuou, tanto coletiva como individualmente, para dar outro resultado ao conjunto insular. O jovem português assinou a melhor exibição da época pelos verde-rubros e foi dos mais inconformados da equipa de Velázquez, enquanto esteve em campo...

Momento: minuto 67

Lucas Costa aproveitou com arte a passividade da defesa insular para afastar o perigo da área e após dominar o esférico com o peito, rematou sem hipóteses para o 2-1. Um golo que valeu três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Paulo Victor

Tarde infeliz do guardião brasileiro do Marítimo. Sofreu dois golos, e o primeiro ficou indelevelmente marcado por ele: impressionante a forma como não segurou uma bola que saiu à figura.

Leo Andrade

O central brasileiro do Marítimo assinou importantes momentos defensivos e ofensivos pela sua equipa. Secou muitos ataques dos minhotos, limpando o perigo com classe para entregar bem o esférico na primeira fase de construção. E sempre que pôde foi até à área contrária tentar a sorte, nas bolas paradas.

Fujimoto

O médio ofensivo nipónico abriu o marcador, com alguma felicidade (graças à uma fífia clamorosa do guardião Paulo Victor) e nunca deixou de procurar o segundo, com boas movimentações que deram muitas dores de cabeça à defesa maritimista.

Samuel Lino

O extremo dos gilistas procurou a profundidade com eficácia, criando os principais desequilíbrios que deixaram os minhotos mais perto do golo. Assistiu para o primeiro tento da partida e esteve perto de marcar nos descontos, deixando pelo meio uma exibição de encher o olho pela forma como levou a equipa para a frente.