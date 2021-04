O Marítimo regressou hoje às vitórias na I Liga ao vencer o Rio Ave, por 1-0, em jogo da 28.ª jornada. Um triunfo importante para os madeirenses, uma vez que permanecem no 16.º lugar, posição que garante acesso ao play-off de descida, e serve para manter viva a esperança de lugares mais tranquilos quando ficam a faltar seis jornadas até ao final da competição.

A vitória dos verde-rubros (quarta em casa na presente época), selada por Joel Tagueu, num jogo nem sempre bem disputado, deixou os vila-condenses no 14.ª lugar, mas à mercê do Famalicão, outro aflito que ainda não jogou nesta ronda.

Em duelo de aflitos, o Rio Ave entrou algo nervoso e à segunda ‘oferta’, acabou mesmo por sofrer o primeiro golo da partida. Decorria o minuto 12, e o Marítimo, apesar de ceder a iniciativa desde o começo do jogo, revelava eficácia na pressão alta e nas transições. Rafik ganha um ressalto no meio campo defensivo adversário, isola Alipour e este deixa para Joel, que aproveita o adiantamento de Kieszek para abrir o marcador.

Os vila-condenses reagiram logo a seguir, mas o cabeceamento de Tarantini, que surgiu na área, saiu a poucos centímetros do poste da baliza de Amir. Na resposta, Rafik Guitane, após roubar a bola a Pelé, ficou isolado mas perdeu cara a cara com Kieszek.

Foi uma bela oportunidade, construída em mais um erro grave do adversário, que foi desperdiçada pelos madeirenses, que depois foram literalmente encostados às cordas, durante uns bons 20 minutos.

Em vantagem, a equipa de Julio Velázquez recuou em excesso, e acabou por passar por momentos de alguma sufoco. Mas o domínio da equipa de Miguel Cardoso (que assistiu ao jogo na bancada, devido a castigo), foi contrariado com relativa eficácia por um bloco defensivo coeso e solidário.

Neste período, a única ocasião gritante de golo nasceu de um corte em esforço de Zainadine, que deixou a bola em Fábio Coentrão, que sem oposição na zona esquerda da grande área, rematou forte mas muito por cima do travessão.

O Marítimo aguentou-se bem e depois de reequilibrar o jogo, quase fez o segundo, mesmo em cima do intervalo. Winck recuperou a posse a meio campo, conduziu o esférico até perto da ‘meia lua’, onde deixou para Edgar Costa, que devolveu depois com um belo cruzamento para o lateral direito, já entre os centrais do Rio Ave, cabecear ao poste esquerdo de Kieszek.

Teria sido a cereja em cima do bolo para os verde-rubros e um prémio para a estratégia carregada de pragmatismo que norteou a postura em campo nos primeiros 45 minutos de jogo.

Esta receita pragmática ficou, contudo, nas cabines. Para a etapa complementar, a equipa madeirense, entrou disposta a defender mais longe da sua grande área, e a ter mais posse de bola, procurando construir de forma organizada ante um conjunto vila-condense que regressou a jogo já sem o médio Pelé, substituído por Anderson numa aposta de reforço do ataque.

O Rio Ave continuou a dominar as operações, mas já sem causar o sufoco da primeira parte. A partida teve muitos momentos junto de ambas as grandes áreas, mas até à entrada do último quarto de hora, sem grandes ocasiões para voltar a mexer com o marcador.

Faltou critério ao muito coração que os vila-condenses colocaram na forma como procuraram o golo. E também uma pontinha de sorte. Que o diga Guga Rodrigues, que aos 85 minutos, rematou com estrondo à trave da baliza de Amir.

Os últimos minutos do duelo (que teve mais sete de tempo extra) foram disputados com os nervos à flor da pele, mas dentro das regras de jogo.