Consistente e comprometido o FC Porto saiu de Moreira de Cónegos com os três pontos (0-3) e líder da Liga, à condição. Num reduto onde há menos de um mês saltou borda fora da Taça de Portugal, a equipa de Vítor Bruno voltou a sorrir longe do Dragão, batendo um Moreirense que até agora estava invicto em casa. Samu, Mora e Franco apontaram os golos dos dragões

Sem deslumbrar – normalmente os jogos na pequena fortaleza da vila minhota não dão para isso – o FC Porto apresentou-se com uma novidade no onze: Rodrigo Mora estreou-se a titular na equipa principal dos azuis e brancos, sendo a principal figura do encontro. O miúdo de dezassete anos marcou e assistiu numa estreia de sonho.

Seis jogos depois os azuis e brancos voltam a vencer fora de portas, pondo fim a um jejum de quase dois meses sem vitórias fora. Consegue-o num terreno complicado onde Benfica e Sporting já deixaram pontos, pautando a sua exibição pela eficiência nos vários momentos do jogo.

Rodrigo Mora assiste e indica o caminho

De sobreaviso, com especial atenção ao equilíbrio da equipa para evitar as transições da equipa de César Peixoto, foi precisamente Rodrigo Mora a indicar à cabeça de Samu o caminho do triunfo. O jovem de apenas dezassete anos faz a assistência para golo com um cruzamento milimétrico do lado direito.

A paciência foi outra das virtudes deste FC Porto. Circulou a bola, nem sempre com a rapidez e fluidez que se exige, mas, teve resignação para evitar o erro. Manietado, o Moreirense sentiu dificuldades para ter bola e para esticar o seu jogo. Gabrielzinho, com uma cavalgada no início do jogo, ainda tentou, mas os cónegos foram curtos na capacidade ofensiva.

De resto, os homens da invicta precisaram apenas de um quarto de hora para se colocarem na frente do marcador. Nico González faz a abertura para a esquerda, onde Rodrigo Mora tem um pormenor delicioso: ilude Maracás ao simular o passe, abrindo caminho para o cruzamento certeiro. Na área, Samu limitou-se a desviar para o fundo das redes.

Rodrigo Mora marca e confirma a rota

Foi mais aguerrido na segunda metade o Moreirense. Teve de o ser na corrida atrás do prejuízo, conseguindo esticar o seu jogo até terrenos mais adiantados. O reatar do encontro, com o impulso trazido das cabines, foi o período em que os cónegos deram sinais, ainda que ténues, de querer entrar no jogo.

Mas, Rodrigo Mora, que já tinha dado a indicação do caminho do triunfo, confirmou a rota ao marcar o segundo dos azuis e brancos. Lance atabalhoado na área do Moreirense, o jovem médio remata cruzado com o pé direito sem hipóteses para Kewin Silva.

Contabilidade fechada, ainda com tempo para André Franco ampliar a vantagem para 0-3 com um remate em arco. Perde pela primeira vez em casa o Moreirense, onde tinha vencido os últimos quatro jogos. Com a baliza a zeros pelo terceiro jogo consecutivo, naquela que foi a terceira vitória seguida, o FC Porto dá sinais de querer estabilizar. Ultrapassa, ainda que com mais um jogo, Benfica e Sporting.