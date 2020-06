Figura: Tabata

Marcou o primeiro golo do Portimonense e esteve nos outros dois: no segundo marcou o livre desviado por Bebeto para a finalização de Aylton e no terceiro fez a jogada que culminou com um cruzamento para Vaz Tê, de cabeça, assistir Hackman. O extremo internacional olímpico pelo Brasil está num bom momento de forma e carrilou muito jogo pelo flanco direito.

Momento: Hackman refreia ímpeto madeirense (58m)

O Marítimo tinha reduzido por Rodrigo Pinho seis minutos antes a vantagem algarvia para um golo e tinha reentrado na discussão do resultado, fruto de uma segunda parte de atitude mais ofensiva. No entanto, Hackman cortou essas intenções e num remate falhado que saiu em «rosca», voltou a dar uma margem de dois golos ao Portimonense, decisiva para gerir com segurança até final e conquistar uma preciosa vitória que relança os algarvios na batalha da permanência.

OUTROS DESTAQUES

Lucas Fernandes

Outro internacional olímpico brasileiro que atravessa um bom momento na equipa do Portimonense. Lucas foi o pensador do jogo ofensivo da equipa, ora procurando triangular em jogo interior, como variando a bola solicitando Tabata e Aylton Boa Morte nos flancos. Aos 17m cruzou na esquerda para um cabeceamento de Vaz Tê anulado com grande defesa de Charles, desviando a bola para canto. Aos 42m serviu Tabata, mas Zainadine evitou que a bola chegasse ao extremo do Portimonense.

Rodrigo Pinho

Marcou dois golos, insuficientes para evitar a derrota da sua equipa. Mas fez o que lhe competia e como elemento mais adiantado esteve presente, estando no sítio certo para faturar. Marcou, é isso que se exige a um avançado...

Edgar Costa

A sua entrada no reatamento trouxe a força que o Marítimo precisava para tentar inverter o domínio dos algarvios. Deu velocidade ao jogo ofensivo da equipa orientada por José Gomes e não se coibiu de tentar a sorte, como aos 56m, num remate forte que fez a bola passar rente ao lado do poste direito da baliza algarvia e aos 67 num livre rasteiro, defendido por Gonda.