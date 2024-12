Seis golos, emoção até ao último fôlego e um ponto para cada lado que não deixará qualquer uma das equipas satisfeitas. Sp. Braga e Famalicão empataram (3-3) na pedreira num duelo minhoto que foi uma autêntica montanha russa de emoções. Ricardo Horta, lançado na segunda parte, apontou dois golos e resgatou os guerreiros.

Após quatro jogos sem vencer e estreando Hugo Oliveira no comando técnico, o Famalicão esteve por duas vezes na frente com uma margem de dois golos. Acabou por sucumbir já nos descontos perante o assédio bracarense. Ao empate frente ao FC Porto os famalicenses juntam mais um empate num terreno difícil às suas contas após a saída de Armando Evangelista.

Derrotado em Roma por três bolas a zero, em jogo da Liga Europa, esperava-se uma resposta dos bracarenses, mas mais uma prestação pálida não evitou aquele que foi o terceiro jogo consecutivo sem vencer, sucedendo-se, na Liga, ao empate com Estoril também em casa.

Zlobin segura até Rochinha pressionar El Ouazzani a falhar

A horas pouco propícias, com uma casa pobre, à flor do relvado o futebol ressentiu-se com os dois emblemas minhotos a começarem o jogo de forma tímida e com pouca intensidade. Tentava pegar no jogo o Sp. Braga, mas de sobreaviso para as transições famalicenses.

Foi num erro do Famalicão que os bracarenses se lançaram para o seu melhor período. Numa das muitas saídas a partir do guarda-redes, com um elevado grau de risco, Zlobin viu o passe para Topic se antecipado por André Horta, que isolado permitiu a defesa ao guarda-redes. Em quatro minutos o guarda-redes fez três intervenções determinantes, negando o golo a El Ouazzani e a Paulo Oliveira.

Já nos descontos, pouco acutilante até então, o Famalicão colocou-se na frente do marcador. Livre de Rochinha, tenso, ao segundo poste El Ouazzani ao tentar o corte acaba por desviar para o fundo das suas próprias redes, enviando o Famalicão em vantagem para o período de descanso.

Famalicão ganha conforto, mas sofre nos descontos

Em desvantagem, Carlos Carvalhal trocou de ponta de lança ao intervalo. Roberto Fernandez foi lançado no lugar de El Ouazzani. O Braga fez por entrar de forma convicta, com mais assertividade e, acima de tudo, com mais agressividade. Teve isso, mas também acabou por ter mais exposição ao erro, acompanhada de maior ansiedade. Em contragolpe foi o Famalicão a voltar festejar. Remate cruzado de Gustavo Sá numa saída em contra-ataque, com Gil Dias a fazer o passe para o remate do médio.

O timoneiro do Sp. Braga foi ao banco buscar o capitão para esboçar uma reação. Colheu frutos, Ricardo Horta relançou o encontro naquele que foi o seu jogo 400 com a camisola do Sp. Braga. Na montanha russa de emoções que foi o jogo, foi Gil Dias a pôr água na fervura com o terceiro golo. Grande remate, cruzado, num grande golo que, esperava-se, era definitivo nas contas do jogo. Puro engano. O Sp. Braga ainda tinha mais para dar: Paulo Oliveira relançou novamente o jogo na sequência de um lance de bola parada.

Seguiu-se uma fase de parada e resposta, com os arsenalistas a encostar o Famalicão no seu último reduto. Foi nos descontos que Ricardo Horta voltou a puxar dos galões, estabelecendo a igualdade final. Passe de Zalazar para o capitão rematar cruzado para o 3-3.

Igualdade agridoce para os dois emblemas minhotos. Terceiro jogo consecutivo sem vencer do Sp. Braga, que desperdiça a oportunidade para se colar ao Santa Clara no quarto lugar. Duas vantagens perdidas pelos famalicenses num jogo em que os três pontos estiveram no bolso.