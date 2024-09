Nem foi preciso esperar que se cumprisse um minuto de jogo para a baliza do Sp. Braga abanar. Bomba de Nelson Oliveira ao poste num prenúncio do que viria a ser o dérbi do Minho: sete anos depois o Vitória voltou a gelar a pedreira, vencendo (0-2) de forma segura com golos de João Mendes e Tomás Ribeiro na segunda metade.

A equipa de Rui Borges junta-se ao Porto – próxima equipa a jogar no D. Afonso Henriques – no segundo posto da tabela classificativa, impondo a primeira derrota da temporada aos bracarenses. Arrey-Mbi foi expulso no arranque da segunda metade, deixando o Vitória ainda mais confortável no jogo.

João Mendes, o substituto de Mangas, abriu o ativo no arranque da segunda metade, sendo que no espaço de sete minutos os conquistadores impuseram a sua lei e seguem o arranque prometedor de temporada. Não concederam qualquer chance de golo aos arsenalistas. Para além dos dois golos, o Vitória ainda mandou duas bolas aos ferros.

Encaixe técnico sem margem de erro

O arranque até foi, então, prometedor, com o remate de Nelson Oliveira ao travessão com escassos segundos de jogo disputados. Mas, a primeira parte acabou por não corresponder e não dar seguimento aos predicados que a entrada no dérbi prometia.

Uma amostra enganadora, portanto. Sp. Braga e Vitória encaixaram-se, reduziram a margem de erro e correram poucos riscos. Um cruzamento aqui, um lance de maior fulgor ali junto de uma e de outra área, mas sem a acutilância necessária para que fosse possível fazer a diferença.

Teve mais tranquilidade o conjunto de Carlos Carvalhal, conseguiu ter bola e invadir o meio campo adversário sem sobressaltos, enquanto que a equipa de Rui Borges ia claudicando em lances simples quando tinha a bola, sentindo dificuldades para articular jogo com bola.

Conquistadores agarram-se ao triunfo

Foi completamente diferente a segunda metade. O intervalo fez bem ao Vitória, que apareceu mais tranquilo – mesmo com Tomás Ribeiro a render Villanueva, acabando mesmo por marcar – e rapidamente construíram com enorme tranquilidade, e qualidade nos processos, a vantagem de dois golos que viria a resultar no triunfo.

Nelson Oliveira fabricou o primeiro golo, ao minuto 52, com um cruzamento certeiro para João Mendes encostar. Apenas sete minutos depois, na sequência de um canto, Tomás Ribeiro correspondeu da melhor forma ao cruzamento de Tiago Silva e fez o segundo. Pelo meio Arrey-Mbi foi expulso ao agredir Nelson Oliveira.

Controlou as incidências o Vitória, manteve-se sempre organizado perante um Sp. Braga parco em ideias e claramente em esforço no jogo. A equipa de Carvalhal não conseguiu compor um único lance digno de registo, perdendo pela primeira vez esta época naquele que foi o terceiro jogo sem vencer. Até teve perto do terceiro o Vitória, com Tiago Silva a atirar à trave de livre direto.

Sete anos depois o Vitória volta a ganhar na pedreira, feito que consegue apenas pela segunda vez. Ao 11.º jogo da época o Vitória consegue a 10.ª vitória, recebendo agora o FC Porto com os mesmos doze pontos no segundo lugar.