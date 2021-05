Fim.

Acabou!

Que viagem. Que sofrimento para os adeptos do Sporting.

19 anos. 6.953 dias. E tantas desilusões depois.

A inauguração de Alvalade que ‘roubou’ o filho pródigo. Tão novo. Tão cedo.

O golo de Luisão. ‘Aquele’ golo do Luisão…

A derrota em casa na final da Taça UEFA, frente ao CSKA Moscovo. Que dor.

A saída do capitão-que-se-tornou-maçã-podre para um rival. Em busca de títulos. Pela fome de títulos que não o saciava em ‘casa’.

O sétimo lugar. Aquele sétimo lugar na Liga. Inédito. Mais baixo do que aquilo, não houve na história do leão.

O remate de Bryan Ruiz. Um golo ‘cantado’, Bryan Ruiz! Ainda por cima, frente ao Benfica. Quando o título estava um metro ali à frente.

A infame invasão a Alcochete. A debandada de jogadores. O clube a implodir por dentro. A expulsão do antigo líder.

A comissão de gestão.

A contestação sem fim ao presidente eleito.

O maior jejum de sempre confirmado. 19 anos. Dezanove anos sem ser campeão.

E os dez milhões de euros por um treinador quase sem experiência?

O ‘este ano é que é’?

O LASK. O ‘outra vez, não’. O ‘ainda não é desta’.

O ‘querem ver’?

Dez pontos de vantagem!

Será que é desta?

O ‘só assumimos a candidatura a ganhar o próximo jogo’.

O ‘oh, oh, oh, querem ver que é mesmo desta?!’

Os dez pontos de vantagem que se esfumaram. O ‘já só são quatro’.

O ‘isto outra vez não. Por favor!’.

O ‘olha, afinal será?…’.

O fogo de artifício nas deslocações. As enchentes nas chegadas a Alvalade. A festa cada vez menos contida. A loucura verde a descontrolar-se.

O ‘só faltam dois pontos’.

Um ‘obviamente, somos candidatos’.

O ‘dia de Sporting’ em Alvalade. A enchente de adeptos (ainda) em tempo de pandemia. Os cânticos. Os foguetes antes da festa. o ‘nós só queremos o Sporting campeão!’.

O ‘venha o Boavista’. O ‘só faltam 90 minutos’.

O remate ao poste do Nuno Santos. Paulinho a desperdiçar. O Pedro Gonçalves que não chegou a tempo. A lesão de Porro nos primeiros minutos. As lágrimas do espanhol.

O Nuno Mendes a rematar ao poste também. Gonçalo Inácio tão perto!

Paulinho! Paulinho! O golo de Paulinho! Os festejos no relvado. A apoteose fora do estádio!

Ui, ui, ui! A defesa de Adán perante Nuno Santos!

O ‘só faltam 45 minutos’.

E Paulinho a desperdiçar. Paulinho a perder outra vez! O tanto que se perde. O mais que se sofre! E o Pedro Gonçalves ao poste?

O relógio que não anda. O Boavista que ameaça. Os nervos que aumentam!

Uma eternidade de três minutos.

O apito final! O título! O Sporting é campeão. O Sporting é campeão, 19 anos depois.

Os abraços. Os saltos. Os jogadores deitados no relvado. A euforia.

O fim do flashback.

O sofrimento de 19 anos acabou. O Sporting é campeão!

Que comece a festa!