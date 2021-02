Estrela: Nuno Santos

Entrou a todo o gás no jogo e a participar em praticamente tudo o que o Sporting fez de mais relevante: criou a primeira situação de perigo, num remate cruzado que Samuel desviou para canto, isolou Pedro Gonçalves na cara do guarda-redes, embora o colega tenha dominado mal, e fez o segundo golo num remate forte, após um erro da defesa do Portimonense. Fundamental, portanto.

Positivo: João Palhinha

Mais um jogo de mão cheia do médio que não sabe jogar mal. Impressionante como Palhinha não para, sempre de um lado para o outro, sempre pronto a ser o primeiro a saltar na pressão ao portador da bola quando o Sporting precisa de recuperar a posse. A agressividade de Palhinha a parar as saídas do Portimonense para o ataque foi fundamental, como tem sido em todos os jogos.

Momento: golo de Feddal

O Portimonense estava a defender bem e a ocupar os espaços com competência, o que impedia o Sporting de criar ocasiões de golo. Até que numa bola parada, Pedro Gonçalves bateu o livre, Coates deu um pequeno toque de cabeça, Feddal finalizou na cara do guarda-redes e o mesmo Feddal fez na recarga o golo que desbloqueou o jogo. A partir daí tudo mudou.

OUTROS DESTAQUES:

Pedro Gonçalves

Desta vez não marcou, é verdade, mas não deixou de tentar. Antes de mais, fica ligado à história do jogo por ter batido o livre que deu origem ao primeiro golo. Depois disso, e por duas vezes, rematou na segunda parte com muito perigo, a segunda das quais obrigou Samuel a uma grande defesa.

Nuno Mendes

Num jogo em que houve um pouco menos Pedro Porro do que o normal, sobressaiu Nuno Mendes do lado oposto. Foi ele que sofreu a falta que deu origem ao livre que permitiu ao Sporting abrir o marcador e foi ele também que na segunda parte teve uma boa ocasião, mas o remate saiu ao lado.

Dener

O capitão do Portimonense acabou por ser o mais inconformado da equipa, o elemento que mais lutou e mais deu o grito de revolta. Na história do jogo ficou um livre muito forte que bateu na barreira e saiu pouco por cima da barra e um golo anulado por um fora de jogo de 45 centímetros.