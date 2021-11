Figura: Sarabia

Entrou no jogo a marcar, fazendo o primeiro golo na Liga aos onze minutos, num momento de oportunismo, e embalou daí para uma boa exibição. Foi fundamental, por exemplo, no segundo golo, ao combinar com Nuno Santos para rematar forte, obrigando Pedro Trigueira a defender para a frente, e ficou perto de marcar outra vez logo a seguir, mas o guarda-redes voltou a defender.

Positivo: Paulinho

O ponta de lança fez o segundo golo na Liga, o quinto em toda a temporada, o que é sempre um fato de realce: muitas vezes acusado de não marcar, precisa de golos como de pão para a boca. Para além disso, e num jogo de muito trabalho, como sempre, esteve nos dois golos leoninos. Marcou um e rematou contra um adversário, forçando que a bola chegasse a Sarabia, no outro.

OUTROS DESTAQUES:

Matheus Nunes

Enquanto esteve em campo, foi o melhor do Sporting, e talvez por isso no momento da substituição foi muito aplaudido. Sempre no centro da ação, foi talvez o jogador mais vezs procurado pelos colegas, provocando ainda desequilíbrios nas saídas em velocidade com a bola dominada.

Luís Neto

Foi surpresa no onze, num jogo em que Feddal ficou no banco a descansar. Concentrado, disponível e determinado, foi ele que forçou Khacef a servir Sarabia para o primeiro golo leonino, tendo ainda dado nas vistas num enorme sprint para roubar um golo quase certo a Jhon Murillo.

Pedro Trigueira

Uma grande exibição do guarda-redes do Tondela, que foi responsável por o Sporting não ter conseguido um resultado mais gordo. Evitou duas vezes mais um golo de Sarabia, parou também por duas vezes remates perigosos de Pedro Gonçalves e ainda travou uma bomba de Nuno Santos.

Tiago Dantas

Muito boa exibição do jovem emprestado pelo Benfica ao Tondela. Sobretudo no momento da construção, e com a bola nos pés, o jovem teve grande clarividência e foi capaz de dar uma boa criatividade à saída da equipa beirã: tanto em passes curtos como em passes longos.