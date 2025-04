O Vitória de Guimarães reentrou no trilho dos triunfos ao bater o Rio Ave de forma contundente (3-0) no Estádio D. Afonso Henriques perante mais de 17 mil adeptos. Com um domínio avassalador, a equipa de Luís Freire saltou novamente para o quinto lugar, último que garante o acesso às competições europeias.

Depois de o Santa Clara já ter feito a sua parte, ao vencer o Arouca, o Vitória entrou em campo no 6.º lugar, mas rapidamente mostrou que queria regressar aos bons resultados e ao lugar acima na tabela. João Mendes assumiu papel de protagonista, guiando os conquistadores.

As redes abanaram pela primeira vez quando estava cumprido o primeiro quarto de hora. Bakoulas, que assinou o único remate do Rio Ave na primeira parte – contra catorze do Vitória – foi infeliz ao desviar a bola para a sua própria baliza numa jogada bem desenhada pela equipa da casa.

Jogo desbloqueado, a maior iniciativa do Vitória era traduzida no marcador, com a equipa de Petit a não ter capacidade para dar qualquer réplica perante uma exibição completa do Vitória, que se mostrou a um nível claramente superior que este Rio Ave, tranquilo na tabela.

O domínio conquistador teve ainda mais expressão com a entrada em cena de João Mendes, que guindou a margem para três golos de diferença ao intervalo. O segundo golo, à passagem de meia hora, levantou o estádio. Remate de fora da área, com convicção, a sair ao ângulo. Mais um golo de belo efeito para a galeria do médio.

Com um passe a romper por completo a defesa vilacondense, João Mendes convidou Arcanjo a ficar isolado na cara de Miszta, com o cabo-verdiano a não perder a oportunidade no frente a frente com o guarda-redes do Rio Ave a instantes do período de descanso.

Jogo fechado ao minuto 44, com uma imagem muito pálida do Rio Ave. Na segunda metade Bruno Varela ainda foi chamado a intervir um par de vezes. Fogachos de André Luís e Clayton – com perigo – foram o máximo que o Rio Ave conseguiu frente a um Vitória que entrou em gestão.

Mesmo em modo gestão, o Vitória controlou o jogo e, ainda que sem o assédio da primeira parte, ainda espreitou o quarto golo num dos jogos mais simples em casa para o Vitória de Guimarães esta temporada.

Trajetória reposta pelo Vitória, que vinha de dez jornadas sem perder até à derrota frente ao Benfica, na última ronda neste mesmo palco. Quando o campeonato entra nas derradeiras três jornadas, os vimaranenses recuperam a margem de um ponto para o sexto classificado, mantendo a luta pelo quarto apuramento europeu consecutivo.

A FIGURA: João Mendes

Um golo e uma assistência numa folha de serviço com implicação direta nos principais lances do encontro. Encheu-se de fé para o momento da tarde no D. Afonso Henriques, de fora da área, e faz o passe a rasgar a defensiva do Rio Ave no terceiro golo. Primeiro homem a pressionar, destacou-se com o esférico no momento de construção, a deixar sair a sua criatividade.

O MOMENTO: segundo golo do Vitória (31’)

Um daqueles momentos que chamam adeptos aos estádios. Um daqueles momentos que João Mendes gosta de colecionar. Remate de fora da área, o médio encheu-se de fé e levantou as bancadas com um remate colocado a sair ao ângulo, sem hipóteses para Miszta. Para além da espetacularidade, cimentou a supremacia do Vitória naquele que foi o segundo golo da tarde.

NEGATIVO: Samu entra e sai

Samu esteve apenas vinte minutos em campo ao ter de ser substituído após ter entrado no decorrer da segunda parte. O médio foi lançado ao minuto 63 por Luís Freire, mas teve de sair ao minuto 83, com queixas físicas após um lance em que ao ensaiar o remate embateu em dois jogadores adversários. Ainda tentou ficar no terreno de jogo, mas teve mesmo de sair. Recolheu aos balneários ainda antes do apito final, amparado e com gelo no joelho esquerdo.