O leão continua imaculado fora de portas na Liga. Sai a rugir de Guimarães, um campo tradicionalmente difícil no qual não venceu nas duas últimas temporadas, com um triunfo convicto. Chapa quatro (1-4) com golos de Trincão, Ioannidis, Suárez e Maxi Araújo frente a um Vitória que apenas esboçou uma ténue reação no início da segunda metade.

Com uma primeira metade competente e eficaz, o Sporting engavetou a equipa da casa no seu meio campo. A conseguir sair bem da pressão, os leões chegaram ao intervalo a vencer por duas bolas a zero. Mesmo com um decréscimo considerável de rendimento na segunda metade, o conjunto de Rui Borges resistiu a um momento de reação do Vitória e fez mais dois golos, exponenciando o resultado.

Os leões apresentaram-se em Guimarães com uma inovação: Rui Borges juntou Luis Suárez e Ioannidis no ataque, num sistema ligeiramente diferente do habitual. Um desenho que acabou por dar frutos, uma vez que o grego marcou e assistiu, ainda no decorrer da primeira metade.

Saída da pressão com vantagem de dois golos

Numa série de dez jornadas sem perder, cedo o Sporting impôs o seu ritmo chamou a si as despesas do jogo. Atraiu o Vitória à pressão e, com jogadas simples e repentinas – sem grandes floreados –, colocou-se várias vezes em situação de finalização. A definição começou por ser o calcanhar d’Aquiles dos leões perante um adversário que perdeu o meio campo a não conseguiu suster o ímpeto adversário.

Um erro de Samu, pouco depois de cumprida meia hora de jogo, lançou o Sporting para o triunfo. O médio tentou, com um túnel, deixar passar o esférico para um colega, mas deixou o Vitória completamente desposicionado e os leões em posição privilegiada. O primeiro remate de Trincão, na cara de Castillo, ainda embateu no ferro, mas na recarga o esquerdino deu tons verdes ao encontro.

Samu teve, pouco depois, nos pés a oportunidade de se redimir. Em boa posição, após um lançamento de linha lateral, rematou na área quando tinha tudo para ser feliz, mas o remate saiu por cima. De resto, em cima do intervalo Ndoye também teve a oportunidade de relançar o jogo, mas as chegadas à área do Vitória tinham muita ansiedade à mistura.

Já o Sporting, pela cabeça de Ioannidis, tinha feito o segundo, a três minutos dos 45. Mais um lance vertiginoso, Mangas tirou o cruzamento para o avançado grego aparecer de rompante a cabecear sem hipóteses para Castillo. Vantagem de dois golos dos leões no período de descanso após uma primeira metade em que foi claramente superior.

Guarda-redes com sapatinho

A realidade é que a segunda metade foi consideravelmente diferente. O conjunto de Rui Borges caiu muito de rendimento, os passes falhados passaram a ser uma constante numa equipa que perdeu a conexão. Resultado: viu o Vitória cresce e reduzir a desvantagem.

Diogo Sousa e Telmo Arcanjo foram lançados por Luís Pinto ao intervalo, sendo precisamente Telmo Arcanjo a reduzir a desvantagem com um remate de fora da área em que Rui Silva fica muito mal na fotografia. O guarda-redes tentou agarrar, mas a bola passou-lhe por entre as mãos.

Jogo relançado, durante um par de minutos o Sporting não se conseguiu encontrar e o Vitória acreditou com vários lances ofensivos. Até que um lance de bola parada definiu o jogo, com Castillo a não querer ficar atrás do guarda-redes adversário. Num lance aparentemente inofensivo, em que a bola parecia sair pela linha de fundo, Suárez acreditou e manteve a bola em jogo em cima da linha. Castillo introduz a bola na própria baliza numa abordagem infeliz.

O triunfo leonino ficou selado com o quarto golo, com Maxi Araújo a recarregar um primeiro remate de Suárez. Remate violento do avançado, volta a não ser feliz Catillo, defendendo para uma zona proibida. Maxi fez o quarto e arrumou com a questão num jogo em que Nelson Oliveira ainda foi expulso num pisão a Gonçalo Inácio.

Triunfo confortável do Sporting no D. Afonso Henriques perante mais de 25 mil adeptos. Dentro de três semanas os dois emblemas voltam a medir forças, desta feita em jogo das meias-finais da Taça da Liga.