Minuto 84. Num embate entre aflitos o Vizela vencia em casa, de forma tranquila, por duas bolas a zero o Estoril. Fazia as contas que lhe permitiam libertar-se da lanterna vermelha e aproximar-se dos lugares a salvo. Mas, quatro golos de rajada transformaram o final do encontro num autêntico golpe de teatro em cenário adverso. O Estoril ainda esteve na frente do marcador, imagine-se, mas a rama terminou com um empate (3-3).

Chuva forte e persistente, rajadas de vento constantes, publicidades caídas e nuvens negras a exigir iluminação artificial num embate ao início da tarde. Foi nestas circunstâncias que os dois emblemas da cauda da tabela mediram forças neste domingo, na luta pela sobrevivência. O Vizela teve a mão no oxigénio, precioso para respirar, mas acaba ainda mais débil com as incidências finais.

Depois de uma pesada goleada sofrida na Luz (6-1) e entrando nesta jornada com a lanterna vermelha, o conjunto de Ruben de la Barrera tinha pela frente uma missão de capital importância. Frente ao primeiro classificado nos lugares a salvo, este jogo não tinha contornos decisivos, mas poderá vir a ter um peso terminante nas contas da manutenção.

Foi, por isso, um Vizela muito mais acutilante aquele que subiu ao relvado, alheio às condições atmosféricas, para lutar pela sobrevivência. Deixou isso bem vincado em apenas 13 segundos. Cruzamento de Matheus Pereira na esquerda, Essende desperdiçou o desvio em posição privilegiada. Voltou a não ter o acerto necessário poucos segundos depois, ao deixar escapar a bola ao aparecer completamente isolado.

Quina e Essende efetivam superioridade

Sinais mais do que evidentes de supremacia em apenas três minutos, perante um Estoril amorfo que, excetuando raros lances pontuais, esteve mais retraído. Sem surpresas o Vizela chegou ao intervalo a vencer por duas bolas a zero. Essende demorou a carburar, mas quando afinou foi letal.

Contou com um parceiro importante: Domingos Quina. Foi a dupla que fabricou os dois golos, com o extremo a assistir para Essende bisar. Primeiro o reforço de inverno dos vizelenses cruzou na direita – perante uma abordagem deficitária de Tiago Araújo – para o francês cabecear em voo para golo, a meio do primeiro tempo.

Ao minuto 36 a mesma dupla voltou a fazer das suas. Uma vez mais sobre a direita, Quina isola Essende, que se movimenta bem nas costas da defesa. Isolado, o ponta de lança bateu Dani Figueira sem dificuldades, encaminhando o triunfo do Vizela com pouco mais de um terço do encontro disputado.

Estoril cresce, mas Vizela ia gerindo sem sobressaltos

Num dos últimos lances da primeira parte o conjunto canarinho teve uma réstia de esperança em reentrar no jogo. Num lance na ária o árbitro Fábio Melo apontou para a marca dos onze metros, mas acabou por reverter a decisão após visualizar as imagens no VAR. Foi, ainda assim, mais intenso na segunda metade o Estoril.

A equipa de Vasco Seabra teve mais capacidade para se esticar no terreno, numa reação natural à desvantagem. Sem grande critério, é certo, mas obrigou o Vizela a outro tipo de trabalhos na sua linha defensiva. Geriu evitando sobressaltos o conjunto minhoto, já com a calculadora a fazer conta de somar.

Quatro golos em onze minutos, um ponto para cada lado

Mas, o melhor do jogo ainda estava para vir. Retomemos o minuto 84, com que se inicia esta crónica. Ia forçando o Estoril, chegando ao golo na sequência de um canto. Marqués, após saltar do banco, aproveitou a apatia vizelense para cabecear e ver a bola cruzar a linha de golo após desviar em Nascimento.

Golo que galvanizou os canarinhos e penalizou de uma forma visível o Vizela. Sentiu-se o baixar de braços do Vizela, a descrença e o pânico pelo que ainda havia para jogar. Fazia sentido. No minuto imediatamente a seguir foi Zanocelo a caprichosamente introduzir a bola na baliza ao intercetar um pontapé na área. Contornos ainda mais dramáticos para o Vizela ao minuto 90+3’ quando Guitane foi por lá fora e operou a cambalhota completa no marcador.

Pausa para respirar. Dois minutos depois o marcador ainda sofreu nova viragem, com Lebdenko a selar o empate final a três bolas cinco minutos para lá dos noventa. Empate penalizador para o Vizela após dominar e ter o jogo na mão durante grande parte do embate, vendo a ansiedade ser traiçoeira na fase final. Perde uma oportunidade soberana para se aproximar dos lugares a salvo.