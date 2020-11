Uma equipa jogou. A outra esperou o erro do adversário. E a que jogou, mesmo muito aquém dos níveis qualitativos elevados das últimas semanas, acabou por vencer.

O Sporting foi isso: não deslumbrou, deixou Amorim à beira de um ataque de nervos na reta final, mas fez por merecer os três pontos alcançado com (mais) um bis de Pedro Gonçalves e até pode sair da 8.ª jornada da Liga com a vantagem para os mais diretos perseguidores ampliada.

Fortemente limitada por baixas, sem grande perfume futebolístico e argumentos ofensivos, os visitantes fizeram-se valer sobretudo do cheiro a suor. Para isso, César Peixoto socorreu-se de uma defesa a cinco apoiada por Fábio Pacheco. O número seis assumiu um posicionamento híbrido: terceiro central quando o Moreirense tinha de defender, novamente médio com bola.

Aos 3 minutos, o espelho daquilo que seriam os minhotos durante quase todo o jogo. Tendencialmente defensivos, mas à espreita do perigo nas raras transições ofensivas que lhes foram permitidas. Um desequilíbrio no corredor central abriu caminho para um contra-ataque que redundaria no autogolo de Luís Neto.

Os cónegos seguraram a vantagem apenas 5 minutos. Pasinato errou na abordagem a um cruzamento de Nuno Santos, Fábio Pacheco tentou emendar, mas não conseguiu evitar o empate de Pedro Gonçalves.

Com muita posse de bola, o Sporting carregou sobre o Moreirense e até à meia-hora e fez por justificar a vantagem num jogo que estava entretido. Coates saltou sozinho no coração da área mas falhou o alvo, Sporar acertou na barra a seguir e Nuno Santos também esteve perto.

A partir daí, e até já bem dentro da segunda parte, a equipa de Ruben Amorim não fez grande coisa para ter um resultado diferente. Nuno Mendes esteve muito aquém do esperado (saiu, sem surpresas, pouco depois dos 60 minutos), João Mário não teve a influência habitual e os defesas, sobretudo Feddal e Coates, mostraram-se erráticos com bola.

O Moreirense está longe de ser um tira o dedo do croquete desta Liga, mas, sejamos honestos, não fez grande coisa para ter um resultado diferente. Assentou a estratégia na solidariedade, mas foi ultra-defensivo e faltou-lhe arrojo com bola, até em transições travadas sem necessidade quando a equipa da casa estava exposta.

E Pasinato, não isento de culpas no primeiro golo do Sporting, borrou a pintura quando não travou um remate defensável de Pedro Gonçalves aos 76 minutos, já depois de o homem-golo leonino ter visto a barra tirar-lhe um golo de antologia.

Mesmo sem deslumbrar e com a exibição mais cinzenta em largas semanas, o Sporting segue firme e forme na frente do campeonato. Até ver, são seis pontos de vantagem para aquele que é, nesta altura, o mais direto perseguidor.

Surpreendente? Talvez para profetas da desgraça, mas não para quem vê este leão de 2020/21 que, mesmo aos solavancos neste sábado, continua a elevar a fasquia.

Estas, como as outras, também valem três pontos.