O Sporting recebeu o Moreirense na oitava jornada da Liga 2020/21 e venceu por 2-1.

Os minhotos até chegaram primeiro ao golo, com Luís Neto, central leonino, a marcar na própria baliza aos três minutos.

Os leões responderam por Pedro Goonçalves, que aos oito minutos fez o empate e aos 76 bisou para apontar o 2-1 final.

Com o triunfo, o Sporting soma 22 em oito jogos. No segundo lugar está com o FC Porto com 16, seguido de Sp. Braga (15) e Benfica (15), estes dois com menos um jogo.

