O Sporting iniciou 2021 com uma vitória sobre uma das equipas mais fortes do campeonato e garantiu a liderança da Liga pelo menos por mais uma jornada após um jogo difícil e decidido com um golo de Pedro Gonçalves e outro de Matheus Nunes, jogadores que em boa hora saltaram para o palco para serem protagonistas.

Com Nuno Santos e Feddal (este regressado de lesão) de volta ao onze inicial, o leão entrou melhor no jogo, tentando explorar a lentidão de Raúl Silva e Rolando com passes para a as costas.

FILME, FICHA DE JOGO E VÍDEOS

A primeira parte conta-se em dois atos. Aquele em que a equipa de Ruben Amorim esteve por cima, mas sem a projeção ofensiva necessária para justificar a vantagem no marcador, e um outro em que os arsenalistas, depois de um período de muitas dificuldades em transição ou em organização, começaram a desenhar caminhos para chegar à baliza contrária.

E fizeram-no com tremenda capacidade após a meia hora de jogo. A acutilância de Galeno pelo corredor esquerdo, a capacidade de ocupação de espaços de Ricardo Horta e os lançamentos dos homens do meio-campo fizeram abanar a defesa leonina. Não fosse a ineficácia de Horta, com tempo e espaço para definir bem só com Adán pela frente, e a infelicidade de Musrati num remate ao poste esquerdo e o Sp. Braga teria ido, com justiça, para o intervalo na frente do marcador.

O Sporting terminou a primeira parte a tentar segurar o ímpeto dos minhotos, que voltaram a segunda parte apostados em prolongar o bom momento da reta final dos 45 minutos iniciais.

Por 14 centímetros a superioridade da equipa de Carvalhal não fez mossa logo no reatamento, quando Paulinho viu o VAR anular-lhe um golo.

Do lado do Sporting houve várias unidades em sub-rendimento ou muito aquém dos créditos deixados anteriormente e que ajudaram a conduzir esta equipa até uma liderança incontestável de Liga.

Por onde andara Pedro Gonçalves?

O homem-golo do Sporting passara completamente ao lado do jogo na primeira parte. Pouca bola e movimentações inconsequentes. Abafado pelos defesas do Sp. Braga e pelo esteio Musrati.

Só que o ex-Famalicão resolveu colocar um ponto final num hiato de alguns jogos e apareceu para começar a decidir, aos 54 minutos, um dificílimo Sporting-Sp. Braga cujo resultado final justifica-se pela eficácia.

Aos bracarenses, condicionados pela covid-19, faltou maior frieza no último terço para bater um inspirado Adán e outra estabilidade na defesa para saírem de Alvalade com outro resultado. Produziram o suficiente para isso e têm princípios de jogo interessantíssimos, mas foram vítimas dos próprios erros. E pagaram caro por isso.

Matheus Nunes, lançado na segunda parte para o lugar de Pedro Gonçalves, ajudou a dar mais estabilidade ao meio-campo dos leões e decidiu um jogo aos 78 minutos após boa incursão de Sporar pela esquerda.