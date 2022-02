Uma péssima primeira parte, uma excelente segunda parte de futebol. Assim foi o Santa Clara-Portimonense. No final, um ponto para cada, num jogo onde o Santa Clara teve mais oportunidades de golo, mas, também, onde o Portimonense nunca deixou de olhar para a baliza contrária e acabou por cima. Em suma: um resultado justo.

O duelo começou equilibrado, com o Santa Clara a tentar agarrar a posse de bola e o Portimonense a reagir através da pressão alta. O jogo tornou-se uma batalha a meio-campo, com ambas as equipas a lutarem intensamente pela posse de bola.

A agressividade nos duelos trouxe consequências. Aos 14 minutos, Ricardo Matos saiu lesionado, depois de um choque com Cryzan. Com o passar dos minutos, a intensidade foi caindo, mas o jogo manteve-se repartido.

O Portimonense, contudo, parecia ser a equipa mais confortável no encontro: a pressão alta da equipa de Paulo Sérgio aniquilava a saída de jogo do Santa Clara, que teve sempre dificuldade em ligar as linhas, para desespero de Mário Silva.

O que é certo é que a pobreza do encontro era revelada pelas pouquíssimas vezes em que a bola chegou a zonas perigosas de parte a parte. Aos 32 minutos, o Portimonense conseguiu destapar uma brecha de espaço, tendo Nakajima rematado forte, mas ao lado da baliza de Marco – o remate nem foi uma oportunidade de golo, mas, só por ser um remate, já foi digno de registo numa primeira parte pobre.

Já para ver perigo junto da baliza de Portimão foi preciso esperar pela reta final do primeiro tempo. Primeiro, aos 42m, através de um livre em zona central, Cryzan rematou em força para o meio da baliza, obrigando Samuel a uma defesa atenta.

Pouco depois, chegaria o momento pelo qual se pode resumir todo o primeiro tempo. Quarenta e três minuto de jogo, depois de uma boa jogada com Ricardinho, Lincoln furou com classe pela área adversária e rematou para o fundo das redes de Samuel. Um golo que deu algum brilho a uma primeira parte que fez, possivelmente, adormecer alguns espetadores.

A segunda parte esteve perto de começar como acabou a primeira: com um golo de Lincoln. Logo aos 47 minutos, após um cruzamento de Cryzan, o brasileiro cabeceou colocado e a bola acertou em cheio do poste esquerdo.

O lance espelhava uma nova atitude do Santa Clara no jogo. A equipa açoriana regressou mais solta na segunda parte e pouco tempo depois esteve novamente próxima do golo. Aos 52m, Cryzan furou a defesa adversária, rematou para uma excelente defesa de Samuel e na recarga Rui Costa não conseguiu enquadrar o remate.

Contudo, na tentativa de forçar o segundo golo, o Santa Clara esteve perto de sofrer aos 59 minutos. Perda de bola em zona proibida de Morita e Angulo cruzou para o cabeceamento de Fabricio que obrigou Marco a uma defesa voadora que evitou o empate nos Açores.

O Santa Clara, com Cryzan em destaque, estava melhor no encontro, com sucessivas iniciativas perigosas junto da baliza algarvia. Aos 68m, o ferro esquerdo voltou a trair a equipa açoriana. Desta vez foi Morita, que após um contra-ataque acertou no poste e falhou o 2-0.

Contudo, o Portimonense nunca atirou a ‘toalha ao chão’ e obrigou sempre a defesa açoriana a cuidados redobrados. Na reta final, a equipa de Paulo Sérgio subiu no terreno e encostou o Santa Clara à sua área.

Mesmo sem grandes oportunidades de golo, a estratégia da formação de Portimão iria dar frutos. Aos 80 minutos, cruzamento exímio de Nakajima, que descobriu Moufi que, sozinho na área, cabeceou para o fundo da baliza de Marco.

Ainda antes do apito final, gritou-se golo no estádio de São Miguel. Aos 86m, Lincoln atirou de livre direto, mas a bola raspou a rede errada, a da malha lateral, para desespero dos adeptos açorianos.

Mas o desespero ainda foi ainda maior no último sopro do jogo. Embalado na reta final, o Portimonense esteve muito perto do golo, mas Angulo atirou em cheio no ferro esquerdo.

Aí os adeptos da casa perceberam que o melhor para o Santa Clara era o jogo acabar o quanto antes. E acabou.