Só Gabri Martínez conseguiu bater ‘São’ Simão e evitar um dissabor na ressaca europeia. O guarda-redes do AVS, que rendeu Ochoa, exibiu-se ao mais alto nível, defendendo quase tudo o que havia para defender – incluindo uma grande penalidade, no entanto não evitou a derrota na estreia de Daniel Ramos na Liga.

Triunfo justo do Sp. Braga que, apesar de não ter estado ao melhor nível, criou oportunidades mais do que suficientes para sair da Vila das Aves com um resultado confortável. Contudo, encontrou do outro lado uma equipa bem organizada e com um guarda-redes que quase era elevado a santo. Com os três pontos, a turma bracarense aproximou-se do 4.º lugar.

Carvalhal não mexe

Carlos Carvalhal repetiu o onze que bateu o Hoffenheim, por 3-0, no jogo para a Liga Europa, tentando usar a fórmula de sucesso desse encontro. Já Daniel Ramos fez seis alterações depois da eliminação da Taça de Portugal frente ao Lusitânia de Évora. Saíram da equipa Gustavo Assunção, Jaume Grau, Vasco Lopes, Nenê, Rodrigo Ribeiro e Tunde e entraram Nacho, Luís Silva, Piazon, John Mercado, Gustavo Mendonça e Zé Luís.

Os guerreiros do Minho sentiram muitas dificuldades em penetrar na defensiva avense, que jogava com um bloco bastante compacto. A formação da Vila das Aves jogava na expetativa de aproveitar um erro bracarense para criar perigo junto da baliza contrária. E foi mesmo o AVS a primeira equipa a criar perigo. Matheus saiu da baliza e, em vez de tirar o esférico para longe, deu em Roger que, pressionado, falhou o alívio. A bola foi ter aos pés de Luís Silva que rematou de primeira, acabando por bater caprichosamente na parte exterior do poste da baliza arsenalista.

O Sp. Braga chegou pela primeira vez com perigo à baliza local já depois do minuto 20. Bola nas costas da defesa, Bruma aparece isolado, tira do guarda-redes, mas Nacho Rodriguez foi mais rápido e apareceu a cortar. Pouco depois, foi El Ouazzani a aparecer solto na área a rematar para a mancha de Simão.

Do outro lado, dois ex-bracarenses fabricaram mais uma jogada de perigo para a turma anfitriã. Zé Luís trabalhou bem e isolou Piazon, que não evitou a defesa de Matheus. Num jogo de parada e resposta, os bracarenses ficaram perto de marcar em cima do descanso. Primeiro foi Gabri Martinez que falhou escandalosamente de baliza aberta, quando estava solto na pequena área; pouco depois, foi Bruma a rematar para mais uma boa defesa de Simão.

Água mole em pedra dura….

A equipa de Carvalhal apareceu no segundo tempo com mais bola, no entanto a jogar longe da baliza local. O jogo só aqueceu depois do minuto 60, altura em que André Horta entrou e o jogo arsenalista acelerou. Aí, o Sp. Braga encostou o AVS às cordas até chegar ao golo. Antes disso, Simão brilhou com um fantástico voo a impedir o golo de Nikaté, que foi ao 3.º piso cabecear.

Estava-se a adivinhar o golo bracarense e aconteceu. André Horta descobriu Gabri Martínez solto na área, endossou-lhe o esférico e o espanhol a rematar cruzado para o 1-0. Rude golpe para Daniel Ramos que tinha acabado de fazer três alterações para refrescar a equipa. Os bracarenses continuaram a carregar e voltaram a dispor de mais uma excelente ocasião para marcar. El Ouazzani apareceu isolado e, já na área, foi empurrado por Jorge Teixeira – foi isso que o árbitro considerou –, sofrendo grande penalidade.

Jorge Teixeira viu o cartão vermelho, deixando o AVS em inferioridade numérica, e Bruma, chamado à conversão, não evitou mais uma excelente defesa de Simão Bertelli. Na recarga, apareceu Gabri Martínez a rematar…. para mais uma grande defesa de Simão. Incrível! Até ao final, a turma arsenalista, a jogar com mais um, soube controlar as operações e segurou a vitória.