O Benfica goleou o Marítimo por 7-1 e manteve a tradição na visita dos madeirenses: os resultados costumam ser sempre expressivos.



Nas últimas dez visitas do Marítimo a casa do Benfica, as águias marcaram 44 golos, o que dá uma média superior a quatro golos por jogo.



Nesta lição de futebol atacante, Darwin Nuñez bisou, Gilberto, Rafa, Yaremchuk, Seferovic e Gonçalo Ramos também marcaram. O marítimo reduziu por Alipour já aos 82 minutos.



A equipa de Jorge Jesus recoloca-se a quatro pontos do Sporting e fica à espera do que dá a visita do FC Porto a Vizela. O Marítimo interrompe a fase ascensional que vinha a demonstrar com Vasco Seabra.