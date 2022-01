O Benfica recebeu o Moreirense na Luz em partida da 18.ª jornada da Liga 2021/22 e empatou 1-1.

Um autogolo de Gilberto, aos 62 minutos, colocou os minhotos em vantagem, que foi anulada pouco depois por Darwin Nuñez. O uruguaio fez o empate aos 65 minutos.

Os encarnados continuam no terceiro lugar, a três pontos do Sporting e a seis do líder FC Porto. Leões e dragões têm menos um jogo, porém.

FICHA DE JOGO