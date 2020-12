O Benfica recebeu e venceu o Portimonense, por 2-1, na 11.ª jornada da Liga 2020/21.

Darwin Nuñez e Rafa Silva marcaram os golos encarnados, aos 13 e 23 minutos. Gilberto reduziu na compensação, para os algarvios, com um golo na própria baliza

Com este resultado, o Benfica vira o ano no segundo lugar do campeonato.

FICHA DE JOGO