A figura: Zé Manuel

Entra aqui não pela exibição, claro, mas pelo simbolismo de um golo histórico. Ironicamente antigo jogador do FC Porto, Zé Manuel marcou o 4-3 com que o Santa Clara bateu o Benfica pela primeira vez em toda a história, e se esse é um dos lados memoráveis da proeza, o outro vem de mão dada: é que o fez frente a um Benfica campeão em título e em plena luta com os dragões pelo título.

O momento: minuto 90

O resultado já era mau, mas o golo de Zé Manuel fez história: a primeira vitória do Santa Clara sobre o Benfica chegou na compensação, quando os lisboetas ainda tentavam chegar à vitória.

Outros destaques

Carlos Vinícius

Precisou de ir de novo ao banco para ir buscar golos. Não marcava desde a ida a Barcelos, numa já longínqua 22.ª jornada, foi suplente duas vezes e voltou ao habitual: meter a bola na baliza. Chegou aos 17 golos no campeonato o que fazem dele o artilheiro-mor desta liga. Mas o que realmente impressionou foi que marcou os golos com uma arma nada habitual e, quem sabe, até no maior defeito que tem: o jogo de cabeça. Fez o papel dele e ainda teve tempo para perder outra ocasião. No fundo, entrou para marcar golos e cumpriu.

Adel Taarabt

Foi sempre o mais criativo do Benfica. Teve algumas perdas de bola, mas foi quem pôs olhos na baliza contrária e imaginou caminhos para lá chegar. Tentou o golo, tentou a assistência, fartou-se de correr. Deu o suor e a imaginação à equipa.

Nuno Tavares

Que péssima decisão aos 44 minutos. Nem se percebeu o porquê de um passe para a esquerda quando havia três colegas do lado oposto sozinhos. Todos lhe pediram a bola, mas o lateral optou pelo corredor mais próximo e falhou. A bola parou nos pés de Anderson e só terminou na baliza de Vlachodimos. O lateral até nem tinha estado mal, mas tamanho erro estraga-lhe e de que maneira a apreciação global.

Fábio Cardoso e João Afonso

Há uma velha máxima que seguiram à risca: não inventar. Melhor o primeiro que o segundo, na nossa opinião, e perante a artilharia que o Benfica foi colocando, sofreram alguns golpes, mas saíram vitoriosos de pé e cabeça erguida.

Marco

Várias defesas, algumas espetaculares, todas elas, claro, importantíssimas. Foi mantendo a baliza a zero no primeiro tempo e na segunda parte ainda a manteve inviolável com uma grande estirada a remate de Taarabt. Depois de sofrer três golos, manteve a concentração e os colegas fizeram o resto.