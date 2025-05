Apagam-se as luzes, corre a cortina sobre o Estádio Municipal de Famalicão para o emblema local e para o Casa Pia. Um bis do francês Elisor deu aos famalicenses o triunfo (2-1) sobre os gansos, que fecha as contas da Liga com o sétimo lugar assegurado para a equipa de Hugo Oliveira.

Na sexta temporada consecutiva entre os grandes do futebol português, depois de três temporadas consecutivas a terminar no oitavo posto da tabela, os famalicenses engrenaram uma velocidade acima para ultrapassar o Casa Pia e, dessa forma, subir um degrau naquilo que tem sido a sua realidade.

Essa velocidade acima fez-se sentir à flor da relva com o Famalicão a assumir as despesas do jogo, impondo o ritmo mesmo num jogo que esteve longe de deslumbrar. Num final de tarde já com estigma de final de época os famalicenses foram rondando a área adversária com vários cruzamentos, pontapés de canto e tentativas tímidas de remate.

Quando o cronómetro já se aproximada do período de descanso, Elisor apontou o terceiro golo com a camisola famalicense, aproveitando bem um lance confuso. Gustavo Sá seguia com a bola, mas é abalroado, acabando a bola por sobrar para Sorriso, que isola o avançado. Na cara de Daniel Azevedo, aquela que foi a figura do jogo, atirou para o fundo das redes.

Vantagem justificada perante um Casa Pia que se propôs a pouco mais do que ser organizado. Aliás, a equipa de João Pereira apenas ousou esticar o jogo até ao ataque após a desvantagem, aparecendo nos minutos finais da primeira parte ao conquistar um canto e ao ver Cassiano tentar desviar um cruzamento.

O ímpeto de responder à desvantagem deu uns salpicos de Casa Pia ao jogo, valendo a chegada ao empate com um grande golo de Larrazabal já na segunda metade. A aproveitar bem uma bola na área, o espanhol encheu o pé e assina um grande golo naquele que foi o melhor período dos casa-pianos.

Reação ténue, ainda assim. Depois de quatro jornadas sem vencer, o Famalicão forçou o fecho da época com um triunfo perante os seus adeptos, pondo um ponto final na temporada com a conquista dos três pontos. Elisor, novamente, apontou o golo que valeu os triunfos.

Com Benaissa no relvado, com queixas físicas, Sorriso aproveitou o espaço no corredor direito para ganhar metros, fazendo depois o cruzamento para a área. Gustavo Sá ainda esboçou o desvio, mas é Elisor a finalizar com sucesso, carimbando os três pontos.

Final tímido de uma época histórica do Casa Pia. Na temporada com maior número de pontos, maior número de vitórias e maior número de golos apontados, o conjunto de João Pereira não conseguiu assegurar o sétimo lugar, falhando assim a melhor classificação de sempre.

A FIGURA: Elisor

O avançado francês do Famalicão acaba a época com um bis, sendo decisivo para o triunfo famalicense. Tinha dois golos até esta noite na Liga, dobrando esse registo com um enorme sentido de oportunidade. Proveniente do Metz a meio da época, Simon Elisor marcou um golo em cada uma das partes com desvios subtis a fazer a diferença.

O MOMENTO: segundo golo do Famalicão (72’)

Sorriso galga metros a partir do corredor direito, aproveitando a brecha provocada pelo facto de Benaissa estar com queixas físicas no relvado. O atacante cruza para o coração da área onde, no meio da confusão e uma primeira tentativa de desvio de Gustavo Sá, acaba por ser Elisor a confirmar o segundo golo, que dá o triunfo à equipa da casa.