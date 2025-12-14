O Famalicão regressou aos triunfos ao bater o Estoril (4-0) num embate de sentido único. Após três jornadas sem somar os três pontos na Liga, os famalicenses engrenaram uma velocidade acima e não deram hipóteses a um conjunto estorilista pálido e inoperante. Zabiri,que bisou, Gustavo Sá e Gil Dias apontaram os golos da vitória do Famalicão.

Triunfo inequívoco dos minhotos num embate em que o desnível foi demasiado evidente à flor do relvado, combinando-se uma tarde inspirada dos famalicenses e uma tarde para esquecer do Estoril. Fruto disso, a vitória por quatro bolas a zero espelha o diferencial entre os dois conjuntos. O Famalicão ultrapassa o Vitória e o Sp. Braga – no caso dos bracarenses ainda à condição – e regressa ao quinto posto.

Ainda nem dois minutos estavam concluídos e já as redes da baliza estorilista abanavam num indicador do que seria a toada do embate em Famalicão. O conjunto famalicense chegou ao golo numa jogada simples e sem oposição: cruzamento na passada de Gustavo Sá para Zabiri dar um passo atrás e encher o pé para o remate de primeira. Grande golo a dar vantagem ao Famalicão logo no início do encontro.

INCIDÊNCIAS DO JOGO: os principais lances do Famalicão-Estoril

A equipa de Hugo Oliveira impôs outro ritmo no jogo, foi mais intensa, encarou os duelos com mais determinação e desnivelou por completo o encontro perante um Estoril preso de movimentos, sem ideias e facilmente exposto ao erro. De forma natural o Famalicão chegou a um segundo golo que se adivinhava ainda a meio do primeiro tempo. Depois de assistir Gustavo Sá apareceu a confirmar o segundo de cabeça num livre de laboratório.

Irreconhecível, o Estoril de Ian Cathro praticamente depositou toda a sua fé em Lacximicant, através de bolas longas. Foi preciso esperar até aos derradeiros instantes da primeira parte para que a equipa da linha fosse capaz de criar um momento capaz de dar esperanças quanto à reentrada em jogo. Realpe não teve velocidade para acompanhar Lacximicant, vendo o atacante atirar para defesa apertada de Carevic.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt">Zabiri abriu o marcador com um tiro de primeira 💥<a href="https://twitter.com/hashtag/sporttvportugal?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#sporttvportugal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LIGAnaSPORTTV?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LIGAnaSPORTTV</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ligaportugalbetclic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ligaportugalbetclic</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCFamalic%C3%A3o?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCFamalicão</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GDEstorilPraia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GDEstorilPraia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/betanolp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#betanolp</a> <a href="https://t.co/mVq1g2RnCg">pic.twitter.com/mVq1g2RnCg</a></p>— sport tv (@sporttvportugal) <a href="https://twitter.com/sporttvportugal/status/2000235362090614837?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ian Cathro tentou reagrupar a sua equipa ao intervalo, mudou o sistema e provocou uma boa entrada na segunda metade, ao instalar-se no meio campo adversário. A expetativa durou apenas seis minutos: competente nas várias fases do jogo, o Famalicão matou o jogo na primeira saída em contragolpe. Ataque rápido com Sorriso a servir Gil Dias para o remate de primeira que resultou no terceiro do Fama.

Ainda houve tempo para o quarto com Zabiri a bisar na partida já com o Estoril já cabisbaixo. O avançado marroquino bisou na recarga a um remate de Gustavo Sá que Robles defendeu para a frente, fechando a contagem na chapa quatro. Três semanas depois os dois conjuntos voltaram a medir forças com o vencedor a ser o mesmo. Depois de eliminar a equipa da linha da Taça, na Amoreira, desta feita o Famalicão goleia em casa o Estoril.

Prestação personalizada do Famalicão, que vence e convence após duas derrotas consecutivas em casa. Na plataforma de acesso ao comboio europeu mostrou velocidade.

A FIGURA: Gustavo Sá

O capitão do Famalicão pautou o jogo a meio campo e foi decisivo. Uma assistência e um golo na folha de serviço ajudaram a pintar o quadro do triunfo por parte de Gustavo Sá. Fez o cruzamento para o golo de Zabiri logo aos dois minutos, marcando de cabeça ao minuto 25 com um grande sentido de oportunidade. Faz ainda o remate defendido para a frente que dá origem ao quarto golo.

O MOMENTO: primeiro golo de Zabiri (2’)

O avançado marroquino do Famalicão encheu o pé e assinou um belo golo. Cruzamento de Gustavo Sá na passada, Zabiri dá um passo atrás para se enquadrar para o remate perfeito. Golo que vale pela beleza do gesto técnico, mas também pela forma como vincou logo no segundo minuto a maior capacidade da equipa da casa, abanando por completo o Estoril.