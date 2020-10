O Marítimo ganhou este sábado no Dragão, por 3-2, aplicando a primeira derrota da época ao FC Porto. O triunfo dos madeirenses começou a ser construído aos 24 minutos, com um golo de Rodrigo Pinho. Ainda antes do intervalo, Pepe fez o empate e lançou a incerteza para a segunda parte.

Ora na etapa complementar, novamente Rodrigo Pinho, aos 52 minutos, e Nanu, no período de descontos, voltaram a marcar para o Marítimo. No último minuto, Otávio fez o resultado final. Refira-se que Alex Telles ainda falhou uma grande penalidade, quando o resultado estava em 2-1: o iraniano Amir fez uma estrondosa defesa.