Os principais perseguidores à última vaga europeia medirem forças em Moreira de Cónegos, com a equipa de Rui Borges a dizer que há apenas espaço para um do conjuntos na plataforma de embarque. Moreirense e Arouca mediram forças, com Hernâni Infande a fazer, aos dez minutos, o único golo do encontro.

Triunfo pela margem mínima do Moreirense (1-0), com uma enorme dose de pragmatismo, organização e veneno para destilar. A equipa de Moreira de Cónegos deu a provar aos arouquenses o veneno que muitas das vezes a equipa da Freita inflige aos adversários.

Soube ser paciente , teve audácia para marcar e depois não deu ao conjunto arouquense os espaços que normalmente a equipa de Daniel Sousa procura. Os cónegos alargam para oito pontos a margem para o sétimo lugar, praticamente carimbando o sexto lugar na classificação.

Uma questão de conforto

Num frente a frente entre dois emblemas em posições seguidas na tabela – ainda que com cinco pontos de intervalo à entrada para o jogo – cruzaram-se formas de estar diferentes. Talhado para atrair os adversários, fazendo-os perder a paciência, o Arouca viu-se cedo desprovido de conforto.

Organizado e talhado para a ter a tal paciência, o Moreirense pressionou nos momentos certos, não se expôs e chegou ao golo aos dez minutos. Cruzamento de Frimpong na esquerda, sem marcação Hernâni Infande – em estreia a titular – cabeceou para o fundo das redes. Cratera entre os centrais arouquenses, o guineense nem teve de saltar para abrir o ativo. Azarado, saiu antes do intervalo por lesão.

Tentou reagir o Arouca, mas o Moreirense estava claramente confortável, retirando à equipa de Daniel Sousa os seus espaços habituais de ação. Mesmo sem Mujica – baixa devido a lesão – os arouquenses vinham num trajeto que prometia mais, mas com muito mérito os cónegos apareceram preparados para o desarme e estiveram competentes na construção.

Sem riscos, Moreirense segura vantagem

O embate tornou-se, ainda mais, numa espécie de jogo de paciência, sendo o Moreirense a ter o baralho das cartas na mão e a capacidade para as colocar em cima da mesa. Teria de ser a equipa da Serra da Freita a assumir a iniciativa, mas a toda a extensão do terreno de jogo.

Ganhava metros o Moreirense para poder contra-atacar. Cenário definido, ninguém ousou cometer erros, nem arriscar em demasia. O Arouca foi praticamente inexistente ao ter que assumir o jogo, tentou aproveitar pela certa o conjunto de Rui Borges, em contragolpe e até teve as melhores oportunidades.

Empurrão do Moreirense ao Arouca, mostrando que na plataforma de perseguição aos lugares europeus há apenas espaço para um dos emblemas. é o Moreirense, ainda que a desvantagem para o quinto lugar seja de oito pontos, os mesmos que tem para o sétimo, o Arouca.