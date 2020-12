Num duelo insular, entre madeirenses e açorianos, a felicidade sorriu ao Santa Clara, que pôs cobro a um ciclo de dois jogos sem ganhar, frente ao Nacional, que somou a segunda derrota consecutiva. Os açorianos somam três vitóras fora em cinco jogos. Um visitante incómodo, portanto.

A equipa da casa começou o jogo com boa oportunidade de Pedrão, logo aos 3 minutos. A resposta surgiu aos seis, com um remate à queima-roupa de Rashid, para uma defesa apertada de Daniel Guimarães. Início equilibrado, com ligeiro ascendente dos açorianos.

O encontro estava mais adormecido, mas com os visitantes algo mais perigosos, a equipa de Daniel Ramos colocou-se em vantagem. Aos 22 minutos, Ukra rematou de fora da área para uma enorme defesa de Daniel. Todavia, o guardião brasileiro não chegava para tudo e Carlos Jr., já dentro da grande área, atirou para o fundo das redes.

À passagem da meia-hora, Carlos Jr. voltou a lançar o pânico na grande área do Nacional, aproveitando novo desacerto da defensiva alvinegra. Pedrão tentou resolver, mas acabou por travar em falta o jogador do Santa Clara. Consultado o VAR, o árbitro apontou para a marca dos 11 metros, e Osama Rashid não descurou a oportunidade para ampliar a vantagem.

Não tardou muito para a reação, e Gorré aproveitou um passe em profundidade, aos 36’, para colocar a bola no fundo das redes de Marco. Suspense na Choupana, com o golo a ser inicialmente invalidado por fora de jogo, mas depois de indicações da Cidade do Futebol, o tento contou mesmo e permitiu que o Nacional reduzisse a desvantagem, antes do intervalo.

Oportunidade ainda para nivelar novamente o resultado, à beira dos 40 minutos, valendo primeiro Fábio Cardoso, e depois, o desacerto de Alhassan numa jogada combinada. Não se ficaria por aí, contudo, a equipa da casa, aproveitando alguma intranquilidade dos açorianos, com uma série de ocasiões de perigo para as redes de Marco.

Para a segunda parte, regressou o Nacional mais incisivo, tal como tinha terminado o primeiro tempo, embora também o Santa Clara fosse começando a atacar com mais critério para deixar em sentido a defensiva madeirense.

O jogo estava mais aberto, e aos 57 minutos, grande passe de João Vigário, a rasgar, mas Riascos chegou tarde à bola, que se perdeu pela linha de fundo. Contudo, a formação da casa ia passando por alguns momentos de aperto e intranquilidade. Num desses momentos, quase chegava ao terceiro golo a equipa dos Açores, mas valeu novamente Daniel Guimarães, com defesa apertada que deixou a bola sair, caprichosamente bem perto do poste.

Já com a equipa de Luís Freire algo desgastada, o Santa Clara cimentou a vantagem, os 86 minutos, na cobrança de mais um pontapé de grande penalidade, cobrado por Thiago Santana, depois de Camacho ter derrubado Carlos Jr.

Apostando todas as fichas no ataque, o último esforço do Nacional acabou por não ser suficiente para reduzir novamente a desvantagem.