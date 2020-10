Com uma entrada de leão, o Sporting cedo construiu vantagem confortável de dois golos, ganhando uma almofada para garantir a conquista dos três pontos. O emblema verde e branco mostrou garra e vontade em mostrar uma imagem diferente daquela que exibiu frente aos austríacos do LASK, no playoff da Liga Europa.

Com grande agressividade - no bom sentido - os jogadores leoninos chegavam sempre primeiro à bola e com movimentos rápidos nos momentos ofensivos criaram muitas dificuldades ao Portimonense. Essa mobilidade atacante, principalmente entre Vietto e Tiago Tomás que alternavam entre a direita e o centro, desbaratou a defesa algarvia: facilmente o Sporting conquistava a linha de fundo para solicitações atrasadas a permitirem finalizações na área.

O grande começo do Sporting teve correspondência no marcador, e aos onze minutos já vencia por 2-0, através de um golaço de Nuno Mendes, que ganhou uma dividida com Koki Anzai e foi imparável em direção à baliza de Samuel Portugal, tirando do caminho Maurício e Willian, antes de finalizar. Depois foi Vietto que recebeu de Tiago Tomás e cruzou para a entrada de rompante de Nuno Santos, a antecipar-se de cabeça a Lucas Tagliapietra, ao primeiro poste.

O que Paulo Sérgio não queria, voltou a acontecer: tal como nos outros dois jogos, a sua equipa voltou a entrar a dormir e o treinador do Portimonense não gostou. E não esperou muito para alterar, quer o esquema da equipa, 3x4x3, idêntico ao de Rúben Amorim, como no abanão que deu, espevitando a equipa, mais visível na segunda metade. Retirou Lucas Tagliapietra, um dos três centrais, e colocou o extremo Welinton, mudando para 4x4x2, um minuto depois de ver os leões falharem boa ocasião para aumentar a vantagem, evitada com grande defesa de Samuel Portugal, que desviou a bola pela linha de fundo a remate de Vietto na área. Na sequência do canto, Coates falhou por pouco.

O Portimonense melhorou e a baliza de Adán deixou de estar tranquila. Antes da meia-hora Welinton entrou pela esquerda e bem posicionado falhou na finalização. Na resposta, Tiago Tomás ganhou a linha de fundo e cruzou atrasado para a finalização de Vietto, mas o remate do argentino saiu muito por cima da baliza.

Após o intervalo o Portimonense subiu no terreno e tentou imprimir pressão na saída de bola dos leões, conseguindo dividir o jogo. Os algarvios desperdiçaram nos primeiros minutos boa chance por Aylton Boa Morte, num remate que foi intercetado por Feddal: o central marroquino falhou o corte e deixou o extremo do Portimonense em boa posição de finalização, mas em esforço ainda intercetou o remate. Paulo Sérgio reforçou a intenção mais ofensiva do Portimonense com a entrada de Vaz Tê, mas isso não passou de intenções porque na prática tal não se verificou.

E até foram os leões a acabarem por cima e já com Tabata em campo, que se estreou na equipa leonina contra a sua ex-equipa, o Sporting poderia ter dado mais robustez ao marcador: num lance muito contestado pela equipa comandada por Rúben Amorim, Tabata cobrou um livre para o cabeceamento de Coates, que marcou, mas o lance já tinha sido anulado pelo árbitro antes da bola entrar, assinalando falta do uruguaio. A quatro minutos do fim, o extremo brasileiro surgiu isolado mas permitiu a defesa de Samuel Portugal.

Nos descontos Vaz Tê apareceu isolado, mas Adán defendeu e manteve a vantagem de dois golos. O Sporting suavizou a goleada sofrida na quinta-feira no playoff da Liga Europa, vencendo de forma clara um Portimonense que dormiu nos primeiros vinte minutos.