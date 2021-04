FIGURA: Toni Borevkovic

O banco fez-lhe bem. Voltou desperto, atento e vivo à titularidade no centro da defesa do Rio Ave. A recuperação em velocidade e o corte efetuados sobre Galeno a meio do primeiro tempo são notáveis; a antecipação sobre Ricardo Horta, aos 64 minutos, teve simplicidade e eficácia ‘baresianas’. É o central com mais dimensão dos rioavistas e um homem que só precisa de estabilizar emocionalmente para se assumir como patrão. Bom jogo.

MOMENTO: Zé Carlos tira tinta ao ferro (90 + 2 minutos)

O lateral direito estreou-se a titular na Liga e esteve a centímetros de decidir o jogo. Já nos descontos, Zé Carlos encheu o pé e a bola saiu a rasar o poste direito de Kieszek. Foi a derradeira grande oportunidade do Sp. Braga, apesar de Fransérgio ainda ter assustado logo depois.



MENÇÃO HONROSA: Pawel Kieszek

Na fase final do jogo, com a ofensiva do Sp. Braga, Pawel Kieszek apareceu em grande e teve uma mão cheia de boas ações. Curiosamente, antes até tivera um jogo razoavelmente tranquilo. São assim os bons guarda-redes.

OUTROS DESTAQUES

Guga

Mereceu os nossos elogios na passada semana, com a exibição feita no Bessa, e volta a este espaço por mérito próprio. Rotativo, incansável, irrepreensível na ocupação de espaços e na entrega. Um médio interessantíssimo para o projeto do Rio Ave.

Gelson Dala

Veneno angolano, poção mágica a derramar no pé direito. Esteve perto do golo em lances inventados por ele próprio, mas faltou-lhe mais qualidade na definição. Não se entrega à marcação e aproveitou a falta de andamento de Rolando para ameaçar a baliza de Matheus. Falhou, insistimos, na finalização: aos 54 minutos, servido por Guga, teve tudo para marcar. É a opção de Miguel Cardoso para ponta-de-lança, embora tenha características de segundo avançado ou extremo.

Fransérgio

Atirou a bola ao poste direito de Kieszek, disparou um míssil rente à barra, destacou-se pela capacidade de olhar e disparar à baliza do Rio Ave. Executante elegante, fisicamente forte, o elo de ligação com os avançados. Nem sempre acertado, algo intermitente, mas a conferir qualidade a todas as ações.

Pedro Amaral

Surpresa agradável, noite bem passada no lado esquerdo da defesa do Rio Ave. Competente a controlar Ricardo Horta e influente a lançar longo e a procurar as diagonais de Gelson Dala e Carlos Mané, principalmente no segundo tempo.