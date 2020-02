FIGURA: Al Musrati

Dono e senhor do jogo. Que grande exibição arrancou o médio líbio na estreia a titular pelo Rio Ave. Não perdeu um lance dividido, não falhou um passe, carregou a equipa às costas e marcou pontos na luta por um lugar na equipa. O Vitória de Guimarães emprestou um médio de qualidade muito interessante. É dele o passe para o golo de Lucas Piazón.



MOMENTO: a infantilidade de Borevkovic salva o leão, minuto 84

A jogar com mais um elemento e a mandar na partida, o Rio Ave caiu com um erro de Borevkovic. Penálti claro sobre Bolasie e golo de Jovane. E assim o Sporting sobreviveu.



NEGATIVO: a exibição do Sporting

Uma noite incompatível com a grandeza histórica do emblema de Alvalade. Demasiado pobre, demasiado mau. Salvou-se o ponto conquistado.



Outros destaques:



Lucas Piazón

Não sabemos se o brasileiro se terá inspirado com a presença de Paulo Ferreira, responsável pela observação a atletas emprestados pelo Chelsea, mas a verdade é que marcou de cabeça logo a abrir o jogo e arrancou depois para uma exibição muito convincente. No desenho é ele o extremo direito de Carvalhal, mas as suas características procuram sempre zonas mais interiores e o contato com a bola, de pé para pé. É um bom executante e, acima de tudo, parece comprometido com a equipa.



Diego Lopes

A exibição de Diego, mais uma, não foi inferior em nada à do compatriota Piazón. Muito forte a jogar entrelinhas, fantástico a receber de costas e a simular para ganhar ângulo de remate. Está a fazer uma época ótima. Carlos Carvalhal faz-lhe bem.



Aderllan Santos

Limpeza total. Pelo ar e pelo chão, o central do Rio Ave não perdeu um lance. Nota alta. Anulou completamente Sporar.



Coates

Até à expulsão estava a ser o melhor do Sporting. Dobras à direita, dobras à esquerda, arrancadas para o ataque. Chegou a ser constrangedor ver o uruguaio ser o pai, o dono, o resistente e portador da moral e dos bons costumes leoninos. Digno. Segunda expulsão da época, ambas contra o Rio Ave.



Eduardo

O menos mau dos médios leoninos. Além do pontapé à barra de Kieszek, ainda na primeira parte, tentou sempre ser um dois um: recuperador e transportador de jogo. Não deu para tudo, mas foi dos poucos a tentar dar algum ritmo e competitividade ao Sporting.



Bolasie

Forte a acelerar, péssimo a cruzar. O que conquistou na velocidade, perdeu na execução técnica. Arrancou o penálti – concretizado por Jovane – a cinco minutos do fim.



Ristovski

Erros atrás de erros, limitações técnicas e de concentração. Uma exibição pouco compatível com o estatuto de futebolista profissional de um grande português. Para esquecer rapidamente.