O Vitória de Guimarães regressou aos triunfos e corrigiu a trajetória após o empate caseiro frente ao Gil Vicente, que interrompeu a série de quatro vitórias consecutivas. Em Vila do Conde os vimaranenses venceram pela margem mínima (0-1) um embate em que jogaram mais de uma hora em superioridade numérica.

Um golo de Camara, ainda na primeira metade, deu o triunfo ao Vitória, que após dominar as incidências do jogo não conseguiu arrumar com a questão, mantendo o jogo em aberto até ao último suspiro. Mesmo com dez, à boleia da iniciativa individual de André Luiz, o Rio Ave manteve-se vivo e provocou calafrios. Aguentou a equipa de Luís Pinto, segurando os três pontos.

Após um arranque equilibrado, ainda que com sinal mais para o Vitória de Guimarães, o encontro teve à meia hora um dos seus principais momentos. Vrousai, capitão do Rio Ave, viu a segunda cartolina amarela no espaço de dez minutos e deixou os vilacondenses em inferioridade numérica numa fase ainda precoce do encontro.

Com duas mexidas no onze, Arcanjo e Ndoye saltaram para o onze, o conjunto de Luís Pinto confirmou o bom momento de forma com uma boa entrada em jogo no Estádio dos Arcos. Um nome despontou nos vimaranenses: Noah Saviolo provocou desequilíbrios pela esquerda, obrigando Vrousai a ter de o travar em falta.

A supremacia que já existia por parte dos minhotos traduziu-se em domínio em todos os capítulos do jogo, culminando em golo cinco minutos depois. Lance confuso na área, após cruzamento venenoso de Telmo Arcanjo, entre os vários ressaltos e azares entre os centrais vilacondenses, Camara – que jogou como segundo avançado – empurrou para o fundo das redes à segunda tentativa.

Para a segunda metade o jogo de bancos a fazer-se sentir: Luís Pinto trocou o amarelado Maga ao intervalo, enquanto que Silaidopoulos – que foi expulso no decorrer da segunda parte – acrescentou Brabec e Liavas ao encontro, com o intuito de dar outro dinamismo ao meio campo da equipa de Vila do Conde.

Em vantagem e com mais um elemento, seria de esperar um jogo controlado por parte do Vitória. Efetivamente até teve mais posse de bola e jogou no meio campo adversário, mas sem ser incisivo para matar o jogo e colocando-se a jeito perante os contragolpes adversários de André Luiz. O atacante brasileiro esticou o jogo em duas ocasiões e provocou calafrios, deixando o Vitória sem grande margem de conforto.

Jogo no limbo entre o domínio tímido do Vitória, sem ser letal no ataque, e as tentativas individuais do Rio Ave. Apenas o cronómetro resolveu ao encaminhar-se para o minuto noventa sem que ninguém fosse capaz de alterar o rumo dos acontecimentos. Quarto jogo consecutivo sem sofrer golos na Liga naquele que foi o terceiro triunfo consecutivo fora de portas do Vitória.

A FIGURA: Noah Saviolo

Cada bola no lado esquerdo do Vitória foi sinónimo de pânico no setor mais recuado adversário. Noah Saviolo foi para cima dos oponentes, ganhou metros e provocou desequilíbrios. Vrousai que o diga, teve de recorrer à falta para o travar, acabando expulso. O extremo belga foi o mais ativo no encontro, uma solução constante na manobra ofensiva da equipa de Luís Pinto

O MOMENTO: golo de Camara (35)

Cruzamento da direita de Arcanjo, a defensiva do Rio Ave não consegue limpar o lance na disputa de bola e na insistência, após vários ressaltos na pequena área, Camara atira para o fundo das redes. Apenas à segunda, depois de Miszta ter defendido a primeira tentativa, o francês apontou o único golo do encontro e confirmou o triunfo vimaranense no encontro.