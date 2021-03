O Santa Clara venceu hoje o Portimonense por 2-0 nos Açores. Um jogo em que os açorianos foram melhores, mas onde só confirmaram o triunfo nos instantes finais.

Motivado desde cedo pelo apoio dos adeptos, o Santa Clara teve uma entrada fortíssima na partida. Aos três minutos de jogo, os açorianos já tinham disposto de dois lances perigosos. Primeiro, foi Allano, que, após um canto, aproveitou o ressalto à entrada da área para rematar para uma grande defesa do guardião do Portimonense. Um minuto depois foi a vez de Lincoln, que, decidido, arranjou espaço, rematou e a bola rasou o poste esquerdo de Samuel.

Com uma entrada a toda a velocidade, o Santa Clara continuou por cima no encontro. A jogar no meio campo contrário e perto da baliza contrária, os açorianos iriam ver a sua superioridade materializada no marcador. Aos 13 minutos, remate fora da área de Allano (já deu para ver que o brasileiro não pede licença para chutar), a bola bate no poste e na recarga Rui Costa atirou para o fundo das redes.



FICHA DE JOGO DO SANTA CLARA-PORTIMONENSE

O Santa Clara não baixou a guarda e continuou a carregar. Aos 19, Maurício quase fez autogolo e, um minuto depois, Lincoln esteve perto do golo com um remate fortíssimo do meio da rua.

A resposta do Portimonense só chegou aos 20 minutos, quando os insulares já tinham disposto de várias oportunidades de golo. Ewerton encontrou espaço dentro da área e com um remate forte deixou os açorianos de coração na mão. Aos 22 minutos, nova resposta, outra vez Allano, que mesmo sem angulo rematou fortíssimo com a bola a embater no poste – parecendo, contudo, que o guarda-redes tinha o lance controlado.

O jogo estava vivo e até o tempo ajudou. O dia esteve sempre chuvoso durante este sábado em Ponta Delgada e a chuva só parou quando o jogo começou – até pareceu de propósito. O Santa Clara, a fazer uma das melhores exibições da época, só tinha olhos para a baliza. O Portimonense, procurava suster como podia.

Em vantagem e com o passar o tempo, o jogo baixou o ritmo. O Santa Clara continuou a dominar o encontro e a ameaçar a baliza contrária, sobretudo através de lances de bola parada e bolas bombardeadas para a área.

Perante a passividade da sua equipa, totalmente dominada pelo Santa Clara, Paulo Sérgio mexeu na equipa com uma dupla substituição aos 35 minutos. O treinador da equipa de Portimão nem esperou pelo intervalo. Entraram Candé e Henrique e saíram Anzai e Anderson. Com as alterações, o Portimonense ficou mais equilibrado, mas até ao intervalo, o jogo tornou mais equilibrado, mas sonolento.

Ao intervalo, Paulo Sérgio fez nova alteração (fez entrar Luquinha para o lugar de Poha) e o jogo mudou de feição. Disputado a um ritmo baixo, as duas equipas pareciam agora muito mais cautelosas. Mas destaque para a mudança a equipa de Portimão. Com outra atitude, o Portimonense apareceu no segundo tempo disposto a assumir as rédeas do encontro, controlando a posse de bola e procurando jogar no meio campo adversário.

O Portimonense foi subindo no terreno e foi progressivamente assumindo o domínio do jogo. Aos 64, os forasteiros tiveram perto do golo, mas o remate de Luquinha passou ao lado do poste esquerdo de Marco.

Na reta final do encontro, o jogo tornou-se mais aberto e o Portimonense tentou forçar o golo. A formação de Portimão aproximou-se por várias vezes da baliza de Marco, mas teve sempre dificuldades na definição. A partida tornou-se mais agressiva, com faltas de parte a parte e o Santa Clara procurou aguentar a vantagem como podia.

A equipa açoriana, contudo, não se deixava ficar só pela defesa e procurava apostar no contragolpe. Allano, aos 81 minutos, esteve nos pés a possibilidade de acabar com o jogo, mas rematou por cima.

Mas Daniel Ramos demorou a mexer na equipa (até aos 87 minutos só tinha feito uma substituição contra cinco do Portimonense) e os açorianos foram tendo cada vez mais dificuldades para suster o Portimonense. A sorte do conjunto insular foi a falta de critério da equipa de Paulo Sérgio, que nunca encontrou o melhor caminho para chegar à baliza de Marco.

Nos instantes finais, numa altura em que jogo estava partido, foi o Santa Clara a chegar ao segundo golo. Ukra conduziu o contra-ataque e aproveitando o espaço concedido pelo Portimonense, assistiu Carlos Júnior que só teve de encostar para o golo. E foi assim, aos 90+2, que o Santa Clara confirmou o triunfo nos Açores.