O Sporting venceu esta noite o Boavista por 2-0 em jogo da 14.ª jornada da Liga.

Pablo Sarabia, aos 53m, e Nuno Santos, aos 60m, fizeram os golos do triunfo leonino.

Com este resultado, o Sporting sobe à liderança provisória da Liga, com 38 pontos, mais três do que o FC Porto e mais sete do que o Benfica, que têm menos um jogo.

O Boavista, que não vence desde a 3.ª jornada, é neste momento 12.º classificado com 12 pontos.

