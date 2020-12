Quase 20 anos depois, o Sporting vai passar o Natal na liderança isolada do campeonato. Na receção ao Farense, na décima jornada da Liga, os leões venceram, por 1-0, e aumentaram à condição para cinco os pontos de vantagem para o Benfica.

Em Alvalade, leões e algarvios quase fizeram o que nunca haviam feito até agora no campeonato: os primeiros ficaram perto de não marcar pela primeira vez, enquanto os segundos quase somaram a primeira clean sheet neste regresso ao principal escalão do futebol português.

Depois do jogo a meio da semana com o Mafra, em que aproveitou para rodar a equipa, Ruben Amorim voltou à fórmula que tem sido utilizada no campeonato, mas, nos primeiros 45 minutos, sem grande sucesso.

Durante alguns minutos – já depois de Gauld deixar o primeiro aviso para os visitantes –, a formação verde e branca conseguiu encostar o Farense à sua área, mas foi demasiado curto para quem é líder da tabela.

O Farense aguentou-se, estabilizou e partiu para uma exibição muito competente. Sérgio Vieira montou uma defesa compacta a quatro, que muito apoio recebeu dos alas Bilel e Hugo Seco, e obrigou os pupilos de Amorim a tentarem caminhos alternativos.

Bola cá, bola lá, foi assim que se jogou durante muito tempo a primeira parte do encontro. O Sporting assumiu as rédeas da posse de bola, mas sem conseguir verdadeiramente ferir o adversário.

Só aos 45 minutos, num lance em que Tiago Tomás atirou ao poste, é que os leões causaram calafrios a Defendi.

Amorim desfez-se do 3x4x3 e acabou premiado

A segunda parte não foi muito diferente da primeira. O Sporting voltou a entrar forte, Pote teve nos pés a oportunidade de abrir o marcador logo aos 52 minutos, mas rapidamente o jogo voltou à mesma toada.

Os leões, claro, tentaram sempre forçar o golo, mas o Farense não se desfez do plano original e foi sempre controlando com relativa tranquilidade as investidas adversárias. Aqui e ali os homens de Sérgio Vieira também se aproximaram da baliza de Adán, mas sem a clarividência necessária para ameaçar o guarda-redes espanhol.

A dez minutos do fim, Ruben Amorim arriscou, desfez-se do 3x4x3 para juntar Sporar a Tiago Tomás, e acabou premiado. Defendi, até aí com uma exibição irrepreensível, cometeu penálti sobre Feddal, foi expulso, e Sporar deu os três pontos à equipa de Alvalade da marca dos 11 metros, já para lá dos 90 minutos.

Não foi uma vitória brilhante, mas foi uma vitória à campeão. Mesmo num jogo em que as coisas não correram bem, o emblema leonino conseguiu encontrar forma de furar a teia montada pelo Farense e chegar à vitória.

Pela primeira vez em quase 20 anos, o Sporting vai passar o Natal na liderança isolada do campeonato. Na altura, na época 2001/2002, os leões foram campeões pela última vez.

Déjà vu? O futuro o dirá.