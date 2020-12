O Sporting venceu esta noite o Farense, por 1-0, em jogo da 10.ª jornada da Liga.

O resultado ficou decidido por uma grande penalidade convertida por Sporar, em cima dos 90m, já depois de o guarda-redes dos algarvios ter sido expulso.

Os leões mantêm a liderança da Liga, com 26 pontos. Mais cinco do que o Benfica e mais sete do que o FC Porto, que têm menos um jogo cada.