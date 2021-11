O Benfica goleou este domingo o Sp. Braga por 6-1, no jogo de encerramento da 11ª jornada, realizado no Estádio da Luz. Com este resultado, os encarnados voltaram a diminuir para um os pontos que os separam dos líderes Sporting e FC Porto, já o Sp. Braga falhou o assalto ao quarto lugar, não aproveitando o empate do Estoril em Vizela.

A goleada do Benfica começou a ser construída logo aos dois minutos, com um golo de Grimaldo, mas Ricardo Horta respondeu aos 12 minutos e fez o empate. Depois disso, só deu Benfica: Darwin fez o 2-1 e Rafa Silva fez o 3-1, após assistência de Everton, ainda na primeira parte. Na segunda parte, Everton voltou a assistir Rafa para o 4-1 e fez ele próprio os dois últimos golos.

O extremo brasileiro respondeu da melhor forma ao castigo do Benfica, por ter dado uma entrevista não autorizada, com dois golos e duas assistências, num jogo em que Lucas Veríssimo, João Mário e Sequeira foram substituídos com lesões.