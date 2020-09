O FC Porto venceu este sábado o Dérbi da Invicta, no Estádio do Bessa, ao bater o Boavista por 5-0, com uma mão cheia de golos. Depois de uma primeira parte sem golos, os jogadores axadrezados foram cinco vezes buscar a bola ao fundo da baliza na etapa complementar.

Corona abriu o marcador aos 47 minutos, Sérgio Oliveira fez o segundo aos 59 minutos, Marega marcou duas vezes seguidas (aos 67 e 91 minutos) e Luis Díaz fechou o resultado final já no período de descontos. Com este triunfo o FC Porto chegou aos seis pontos em dois jogos e igualou o Benfica e o Santa Clara na liderança.