O Sporting venceu este domingo o Estoril por 1-0, no Estádio António Coimbra da Mota, regressando desta forma aos triunfos, após três jgos sem vencer: empates para a Liga com Famalicão e FC Porto, derrota para a Champions com o Ajax.

Um golo de Pedro Porro, aos 67 minutos, na marcação de uma grande penalidade a castigar falta do guarda-redes Dani Figueira sobre Paulinho, foi suficiente para significar o regresso do Sporting aos triunfos.