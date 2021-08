O FC Porto entrou na Liga 2021/22 a vencer, depois de bater no Estádio do Dragão o Belenenses por 2-0. Com cerca dee 16 mil adeptos nas bancadas, os quais esgotaram a lotação disponível para este jogo, a formação de Sérgio Conceição tornou a vitória fácil e nunca deixou que os três pontos estivessem em causa.

Veja a ficha e o relato ao minuto da partida

Toni Martínez, aos 19 minutos, abriu o marcador com uma grande bomba colocada ao ângulo e Luís Diaz fez o 2-0 aos 65 minutos, respondendo de cabeça a um cruzamento de João Mário da direita. João Mário que, refira-se, foi titular na lateral e fez as duas assistências para os golos dos companheiros.