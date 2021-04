O FC Porto venceu este sábado na receção ao Santa Clara (2-1), em jogo da 25ª jornada. Os dragões marcaram primeiro, por Sérgio Oliveira, na marcação de uma grande penalidade a castigar falta do guarda-redes Marco sobre Taremi, mas o Santa Clara empatou sete minutos depois, por Carlos Júnior, também de penálti, a castigar uma falta de Diogo Leite.

No último minuto de descontos, o FC Porto chegou ao triunfo, graças a um cabeceamento do substituto Toni Martinez, após cruzamento de Corona. Com este triunfo, o FC Porto ficou com 57 pontos e garantiu que segura três pontos de vantagem sobre o Benfica, no segundo lugar, no mínimo.