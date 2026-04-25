Declarações de Gonçalo Feio, treinador do Tondela, na flash-interview da Sporttv, após a derrota por 0-2 frente ao Nacional, na 31ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 25 de Abril.

[Houve alguns momentos de tensão… que resumo faz deste desafio?]

Faz parte. Esta gente quer muito o clube e está frustrada como nós. Sabíamos que era um jogo importante e era compreensível.

Veio aqui jogar uma equipa que sabia que tinha dois resultados positivos. Nós tínhamos de assumir.

Não fomos suficientemente bons nas segundas bolas na primeira parte. É difícil ter períodos de muito tempo em campo contrário, mas acho que, quando o tivemos, foi o nosso melhor jogo com bola. Criámos o suficiente para o resultado ser diferente.

Depois, sofremos dois golos em bola parada. Sabíamos que era uma das formas em que o Nacional podia ser perigoso e acabou por ser. Já na primeira parte tivemos ocasiões para marcar, na segunda também, e acho que isso iria mudar muito até a energia na bancada.

Chegámos muitas vezes, mas não conseguimos fazer um golo. O resultado foi mau para nós, mas faltam quatro jogos e ainda não acabou.