Num embate em que se intercalaram momentos de grande intensidade com momentos de pasmaceira, o Moreirense intercalou o desaire da última jornada com novo triunfo, batendo o Desportivo de Chaves (1-0) em casa. Um momento de inspiração de Madson, já na fase final do encontro, resolveu o jogo.

Primeiro triunfo da história dos cónegos no Comendador Joaquim de Almeida Freitas sobre os flavieneses, em jogos da Liga, travando a série de três empates consecutivos do Chaves na competição. Vendo duas bolas embater no poste, Hugo Souza ainda foi segurando o conjunto que alinha para lá do Marão, mas acabou por ser impotente para segurar um ponto.

Penúltimo classificado, o Desportivo de Chaves somou a nona jornada consecutiva sem conseguir vencer, permanecendo parco em oxigénio nos lugares aflitivos. Reaproxima-se do quinto lugar o Moreirense num sexto posto da classificação cada vez mais sólido por parte do grupo de Rui Borges.

Ferros seguram resposta flaviense

A entrada forte do Moreirense, a conseguir diversos lances ofensivos com vários pontapés de canto de canto fizeram adivinhar a vantagem a qualquer momento. Mais fortes na chegada à bola e nos duelos, os cónegos encostaram o Desportivo de Chaves às cordas, enviando inclusivamente duas bolas aos ferros.

Gonçalo Franco atirou à base do poste na sequência de um canto, Luís Asué obrigou Hugo Souza a brilhar, com o guarda-redes da equipa de Moreno a brilhar com uma defesa estrondosa para o poste. O ferro segurou os flavienses que, depois de um primeiro período em que sentiu muitas dificuldades com bola ainda conseguiu equilibrar os pratos da baliza.

Kewin não quis ficar atrás do compatriota do outro lado, evitando o golo do Chaves com uma grande intervenção num dos últimos lances da primeira metade, a coroar a capacidade de resistência flaviense a terminar a primeira parte por cima do jogo, sendo difícil de explicar a ausência de golos ao intervalo.

Madson e um momento de inspiração

Foi completamente diferente a segunda metade. Menos conseguida de parte a parte, sem tantos momentos de frisson junto das áreas e com menos lances potencialmente perigosos a prolongar o nulo no marcador. Hugo Souza voltou a brilhar com uma defesa apertada a remate de Maracás na sequência de um canto.

O tal lance de inspiração do brasileiro Madson acabou por fazer a diferença no encontro, dando os três pontos ao conjunto de Moreira de Cónegos. Remate à meia volta, após cruzamento de Dinis Pinto, a fazer a bola entrar fora do alcance de do guarda-redes do Desportivo de Chaves.

Intercalando entre derrotas fora e vitórias e derrotas nas últimas rondas, o Moreirense deu meia volta ao aflito Chaves, cimentando o sexto lugar na tabela. O Desportivo de Chaves não vence há praticamente dois meses e meio.